Il Catania continua a vincere, il Trapani si ferma con il Canicattì: stop per il Messina

Una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Si dividono la posta Catania, Messina e Acireale in Serie D e in Serie C. Vincono gli etnei contro la Marsiglianese, per 1-2 e consolidano il primo posto del Girone I di Serie D. Il Lamezia Terme cade in casa contro il Santa Maria Cilento (0-1) e consente ai rossoazzurri di allungare a +3 sui calabresi. Per i siciliani si tratta della 6 vittoria consecutiva in campionato.

La squadra di Ferraro è al comando a quota 18 punti e si prepara alla prima mini-fuga nel proprio girone. Nella stessa griglia c’è anche il Trapani, che non va oltre il 2-2 con il Canicattì. I granata, in trasferta, hanno fatto una partita gagliarda ma non sono riusciti a portare a casa l’intera posa in palio. I ragazzi di Alfio Torrisi occupano la 7 posizione insieme a Canicattì, Castrovillari e Santa Maria Cilento.

Perde in casa, infine, il Messina di Auteri. Nel Girone C di Serie C i peloritani cadono nel proprio stadio contro la sorpresa Gelbison. I giallorossi sprofondano in classifica al penultimo posto a soli 4 punti, frutto di una vittoria e un pareggio in 8 gare. 6 sono state invece le sconfitte, con la posizione dell’ex allenatore del Bari che adesso traballa. Decisivo per il suo futuro il prossimo impegno contro la Fidelis Andria.

