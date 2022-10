Palermo-Pisa 3-3, i rosa si fanno rimontare due gol. La partita minuto per minuto

95' Non c'è più tempo al Barbera. Tra Palermo e Pisa finisce 3 a 3

94' Ultimi istanti di gioco, occasioni da una parte all'altra. Tenta il tutto per tutto il Palermo

91' Fuori Elia, dentro Valente

90' 5 minuti di recupero

89' clamorosa occasione del Palermo con Vido che, beffato dal palo, non trova il gol del vantaggio.

87' Timida ma coraggiosa conclusione di Saric col sinistro al volo! Deviazione e corner non sfruttato dai rosanero

83' Ancora un cambio per Corini: fuori Broh, dolorante al seguito di un contrasto, al suo posto entra il giovane Vido

80' Match interrotto dai diversi falli tattici. Ammonito Sibilli per fallo su Elia

78' PAREGGIO DEL PISA. Grande coordinazione e grande gol di Tramoni che da pochi centimetri fuori l'area con una bella conclusione riporta il match in parità. Poco da fare per Pigliacelli. Assist di Gliozzi

76' Cambio per Corini: Saric prende il posto di Di Mariano

72' Occasione Pisa: si fa vedere ancora Gliozzi in area che colpisce il pallone di testa, sorpreso Pigliacelli ma conclusione poco al lato del palo

67' Il Pisa effettua gli ultimi cambi disponibili: entrano Torregrossa ed Hermansson, escono Nagy e Barba

64' GOL DEL PISA che ritorna in partita con la quarta rete stagionale di Gliozzi. Touré dalla destra mette un bel pallone al centro per Tramoni, è bravo Pigliacelli a compiere un mezzo miracolo. Sulla respinta però Gliozzi è a pochi centimetri e non sbaglia.

61' Ancora Palermo, ancora con Brunori: servito da Gomes il centravanti italo brasiliano avanza verso l'area di rigore, finta per rientrare e portarsi il pallone sul sinistro. La conclusione è deviata per poco.

57' 3-1 PALERMO. Ancora Salvatore Elia, che gol! Mateju lo serve, Elia dal limite dell'area prende la mira e trova l'angolino alla destra di Livieri. Palermo avanti di due distanze adesso

53' Ci prova Broh dalla distanza, rimpallo su Canestrelli che stava per beffare il proprio portiere. Calcio d'angolo per i rosanero

51' Bella cavalcata palla al piede di Di Mariano steso poi da Calabresi che si prende il cartellino giallo

49' Potentissima conclusione da calcio di punizione di Sibilli. La conclusione è centrale ma alta sopra la traversa

48' Non un ottimo ingresso in campo per Bettella: dopo pochi secondi dal suo ingresso rimedia un cartellino giallo per un intervento fuori tempo

47' Clamorosa occasione per il Palermo! Grande e preciso lancio di Buttaro, controllo perfetto di Brunori che manda di poco alto il possibile 3-1. Ottimo inizio rosanero

45' Corini nel frattempo sta preparando un cambio in difesa: Bettella al posto dell'ammonito Marconi

Inizia il secondo tempo al Renzo Barbera

49' L'arbitro manda le squadre a riposo. Termina il primo tempo: Palermo Pisa 2 a 1

47' PALERMO DI NUOVO IN VANTAGGIO. Grandissima ripartenza dei rosanero: lancio di Gomes, Brunori serve perfettamente Elia che chiude con l'interno del piede destro.

45' sono 4 i minuti di recupero

42' Continua il pressing degli ospiti che però non trovano la finalizzazione: tra tutti Tourè in gran forma

40' Piccolo spiraglio Palermo: bel cross dalla destra di Elia che aveva saltato il terzino toscano, Di Mariano calcia al volo ma nel frattempo Segre aveva commesso fallo in attacco

38' Ionita dopo un rimpallo rocambolesco si ritrova il pallone tra i piedi e calcia senza dare troppa forza. Bravo Pigliacelli a bloccarla senza timore.

34' Ci prova ancora il Pisa con Marin. Facile presa per Pigliacelli

33' Tourè dalla destra mette uno spiovente in area. Bravo Nedelcearu ad allontanare la minaccia

29' Fase di stallo della prima frazione di gioco: adesso le due squadre si studiano

25' PAREGGIO DEL PISA. Gol strepitoso di Tourè che leggermente defilato, dai 12 metri piazza un tiro a giro all'incrocio imprendibile. Al Barbera il match torna in pareggio

22′ Ancora una potenziale chance per i rosanero con Brunori. L'azione offensiva inizia da Segre che verticalizza per l’attaccante rosanero che stoppa un pallone difficile e rientra sul destro. In ritardo poi la conclusione ribattuta.

20' Il Palermo amministra bene ripartendo dal basso e coprendo bene le varie zone del campo

17' Arriva anche il primo giallo per il Palermo, ammonito Marconi: il suo braccio era troppo largo durante un contrasto

17' Ripreso il gioco da pochi istanti: fuori Nicolas per Livieri nelle fila del Pisa

13' Piccolo stop: si è accasciato a a terra il portiere del Pisa, Nicolas. Presunto problema alla coscia destra esaminato dallo staff sanitario nerazzurro. Nel frattempo D'Angelo sta facendo riscaldare Livieri, il portiere di riserva

10' SI SBLOCCA il match al Barbera. Gol dei rosanero con il palermitano Di Mariano! Sponda di testa di Brunori e il centravanti palermitano spiazza il portiere toscano

9' La prima ammonizione del match va a Beruatto che ferma a centrocampo una possibile ripartenza dei rosanero

6' Importante occasione da rete per il Pisa, ma la bandierina si alza. Nedelcearu aveva salvato il pallone sulla linea ma la rete sarebbe stata comunque annullata.

4' Continua il pressing la squadra di D'Angelo. Il primo calcio d'angolo è degli ospiti

3' Primo affondo del Pisa con un cross sbagliato di Sibilli

1' INIZIA IL MATCH al Barbera

E' iniziata al Barbera la partita Palermo-Pisa, valevole per la 9a giornata del Campionato Serie BKT, in programma alle ore 14 allo stadio Barbera. Dal primo minuto, a centrocampo, fanno ingresso Gomes e Broh.

Queste le formazioni ufficiali

Palermo (4-3-3): 22 Pigliacelli; 25 Buttaro, 18 Nedelcearu, 15 Marconi, 37 Mateju; 8 Segre, 5 Gomes, 14 Broh; 77 Elia, 9 Brunori, 10 Di Mariano.

Pisa (4-3-2-1): 1 Andrade; 33 Calabresi, 5 Canestrelli, 93 Barba, 20 Beruatto; 16 Nagy, 8 Marin, 23 Ionita; 15 Toure, 17 Sibilli; 9 Gliozzi.

Arbitro: Arbitro: Feliciani (Teramo). Assistenti: Pagnotta (Nocera Inferiore) - Ricci (Firenze).

Quarto Ufficiale: Gemelli (Messina). VAR: Dionisi (L'Aquila). AVAR: Lombardo (Cinisello Balsamo).

Dall'ufficio stampa del Palermo arriva il dato sui presenti oggi al Barbera: Totali titoli emessi: 16101. Abbonati: 11465. Biglietti: 4636

© Riproduzione riservata