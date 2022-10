Sestina del Bari al Brescia, frena la Reggina, il Genoa rilancia

Solito spettacolo con risultati inaspettati nel campionato di Serie B. Vola il Bari che si sblocca al San Nicola e schianta il Brescia per 6-2 raggiungendo i lombardi in vetta a quota 15 in classifica. Prestazione superlativa dei galletti che ipotecano il successo già nel primo tempo con i gol di Folorunsho, Bellomo e Cheddira. Nella ripresa stessa musica: ancora Cheddira in rete, poi Antenucci e Scheidler. Reazione delle rondinelle nel finale con Olzer e Moreo. Il Modena scaccia la crisi e dopo tre ko di fila la squadra di Tesser (in bilico prima della gara) compie l’impresa battendo la capolista Reggina, trafitta da Diaw.

Preziosa vittoria del Genoa per 2-0 al 'Paolo Mazzà contro la Spal. Dopo un’occasione di Yalcin respinta di piede da Alfonso, il Genoa passa con un tiro di Coda deviato nella propria rete da Dickmann. Nella ripresa - dopo il rosso per gli estensi di Meccariello - il raddoppio rossoblù con Gudmundsson che sfrutta un grazioso regalo di Zanellato e batte Alfonso. Importante successo della Ternana al Tombolato contro il Cittadella per 2-0. La gara si sblocca al 34' grazie a un diagonale da fuori area di Palumbo che passa in mezzo ad una selva di gambe e inganna Kastrati.

Poi, nel secondo tempo Coulibaly arrotonda e chiude la partita. Seconda vittoria di fila per il Parma di Pecchia che al Tardini ha la meglio per 2-1 sul Frosinone grazie a due rigori, entrambi causati da Frabotta, trasformati da Tutino e Man. Inutile per i ciociari il gol di Moro.

Brutto passo falso del Cagliari che viene pesantemente sconfitto in casa dal Venezia per 4-1. Sardi avanti nel primo tempo con Mancosu, nella ripresa poker dei lagunari con Pohjanpalo, Cheryshev (doppietta) e Haps. Pesante sconfitta interna per il Palermo di Corini, a cui non è bastata la cura City.

Il Sudtirol si impone per 1-0 al Barbera grazie ad un guizzo di Odogwu, che approfitta di un grossolano errore in fase di rinvio di Pigliacelli. Infine, vittoria per 3-1 per il Pisa del neo tecnico D’Angelo sul campo del Perugia di Baldini (subentrato a Castori). Per i nerazzurri decisivi Gliozzi (doppietta) e Tourè, in mezzo il momentaneo pari degli umbri con Di Carmine. Ieri successo del Cosenza in casa contro il Como per 3-1, domani a chiudere il turno Benevento-Ascoli.

