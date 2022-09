Tra big match ed esordi in panchina, così riparte la serie B

Dopo una settimana di sosta per gli impegni delle nazionali, torna il campionato di Serie B con la settima giornata. In vetta ci sono Reggina e Brescia con 15 punti, frutto di 6 vittorie e una sconfitta. A inseguire subito dietro Frosinone e Bari con 12, con un pò di ritardo in più - invece - ci sono le big Genoa (11) e Cagliari (10 al fianco dei sardi anche la Ternana).

Ad aprire il weekend sarà, però, domani alle 20.30, il Como di Moreno Longo, arrivato dopo l’esonero di Gattuso, che farà visita al Cosenza allo stadio San Vito: i lombardi sono ancora a caccia del primo successo (non proprio quanto ci si attendeva dopo l'ottimo mercato estivo), avendo fin qui ottenuto solo tre pareggi, dall’altra parte i calabresi, dopo un avvio sprint, hanno rallentato la loro corsa ma hanno l’intenzione di riprendere il cammino per raggiungere il più in fretta possibile la quota salvezza. Sabato carrellata di match alle 14, sette gare in contemporanea. La capolista Reggina sarà impegnata sul campo del Modena: i calabresi hanno sorpreso tutti in questo avvio di campionato, non solo per punti raccolti ma anche per gioco e soprattutto reti realizzate (miglior attacco del torneo con 14 gol), mentre i "canarini", che hanno ingaggiato Fabio Poli, hanno ottenuto una sola vittoria, poi tutte sconfitte.

Al Tombolato il Cittadella ospita la Ternana di Lucarelli, mentre il Palermo - dopo un mini ritiro a Manchester nella casa del City per quattro giorni - accoglierà al Barbera il Sudtirol che deve fare la conta degli assenti. Alle 16.15 il fanalino di coda Pisa, che ha esonerato Maran e riaccolto in panchina D’Angelo, farà visita al Curi al Perugia del neo tecnico Baldini, che ha sostituito Castori. A chiudere il turno, domenica alle 16.15, Benevento-Ascoli: sanniti guidati dal nuovo allenatore Fabio Cannavaro, alla prima esperienza da tecnico in Italia dopo le avventure in Cina, dall’altra parte marchigiani a caccia di punti dopo due ko consecutivi contro Parma e Perugia. Tutti in campo, dunque, e sia per questo che per il prossimo turno si giocherà anche per le Marche. Chiamati in campo anche i tifosi che potranno aderire alla campagna di responsabilità sociale della Lega B, #ForzaMarche, dedicata ai territori e alle popolazioni marchigiane colpite dalla violenta alluvione di metà settembre. La LNPB trasformerà gli stadi in luoghi dove poter valorizzare al meglio l’iniziativa, attraverso led bordocampo evocativi, messaggi speaker nel pre-gara e durante l’intervallo e con contenuti sui social media e sui siti web. Il tutto per dare massima visibilità per aiutare chi è stato coinvolto nel disastro ambientale.

