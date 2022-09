L'ex tecnico del Palermo Mangia sospeso da ct di Malta, l'accusa: molestie sessuali

Lo scandalo che riguarda le molestie sessuali nella squadra nazionale di calcio maltese continua a tenere banco dopo l’annuncio da parte della Federcalcio maltese della sospensione temporanea del ct Devis Mangia, 48 anni, ex tecnico del Palermo e dell'Under 21, a seguito di una segnalazione per una presunta violazione delle sue «politiche». Secondo NET News, nelle ultime ore si è fatto avanti un altro calciatore che ha denunciato presunti comportamenti illeciti da parte del tecnico della nazionale Devis Mangia. Ciò fa seguito al grave caso emerso ieri che ha sconvolto il mondo del calcio locale. Ancora sconosciuto anche il nome di questo secondo giocatore della nazionale maltese, sebbene il caso sia molto simile a quello già conosciuto. Secondo NET News, la vicenda resa pubblica ieri (27 settembre) dovrebbe essere accaduta più di un anno fa, con delle registrazioni che proverebbero le accuse. Il primo giocatore che ha avuto il coraggio di parlare dell’accaduto venerdì scorso era parte del contingente maltese in Estonia e la federcalcio maltese ha ricevuto domenica un rapporto sui presunti abusi sessuali di Mangia, che anche in passato è stato al centro di accuse del genere.

Mangia, sposato dal 2019, è stato al centro di almeno altri due casi controversi. Nel 2016, quando era alla guida dell’Ascoli, fu allontanato e il 13 maggio di quell’anno il quotidiano Il Centro riferì che prima di una partita a Novara «pare che la squadra si sia lamentata per il comportamento del tecnico e addirittura, un calciatore si fosse allontanato dal ritiro per alcune ore».

Fonti della Mfa citate dal Times of Malta riferiscono che la federazione starebbe indagando su molestie sessuali di cui Mangia sarebbe stato accusato da un giocatore anche in Romania, quando era alla guida dell’Universitatea Craiova prima di essere ingaggiato come ct da Malta con un contratto fino a dicembre 2023. Sulla vicenda in Romania, il media romeno Fanatik nel 2021 pubblicò un servizio esclusivo specificando che in quel caso ad accusare il tecnico italiano era stato Rzvan Popa. Alla guida della nazionale maltese, Mangia ha ottenuto risultati sorprendenti per le dimensioni del calcio del paese più piccolo della Ue: una vittoria per 3-0 su Cipro, un pareggio 2-2 con la Slovacchia e vittorie contro Lettonia e Gibilterra.

