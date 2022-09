Reggina e Brescia non si fermano: i risultati e la classifica della Serie B

Un pomeriggio che ha regalato spettacolo. L'ennesimo, di una Serie B fin qui entusiasmante. In attesa di Ternana-Perugia, in programma domenica alle 16:15 la sesta giornata è segnata ancora dalla vittoria delle due regine di questo campionato: Reggina e Brescia, entrambe davanti al proprio pubblico, battono Benevento e Cittadella. Vince il Parma dopo la battuta d'arresto, per 0-1, contro l'Ascoli di Bucchi e pareggia il Venezia contro il Pisa di Maran.

Segni "X" anche in Alto Adige, dove il Sudtirol (prossimo avversario del Palermo in campionato) non va oltre l'1-1 contro il Cosenza e a Como, dove i lombardi fanno 3-3 contro la Spal. Da segnalare, su questo campo, la prima doppietta dell'ex Milan Cutrone e il primo Guizzo di Fabregas, che regala l'assist del momentaneo 2-1.

Si consolidano dunque a quota 15 punti Reggina e Brescia, squadre da battere nella lotta promozione. Dietro, c'è subito il Frosinone, oggi vincente in casa contro il Palermo (1-0, autogol di Buttaro). Grande avvio di campionato per il Bari, che batte il Cagliari e si porta in terza posizione a quota 12 punti (insieme al Frosinone).

A 11 punti c'è il Genoa, che nel posticipo delle 16:15 ha battuto il Modena di Tesser. Due squadre a quota 9 punti: sono Parma e Spal. A 8 punti sono ferme Cosenza, Ascoli e Cittadella, mentre a 7 punti ci sono ben 4 squadre: oltre al Palermo, anche Ternana (che gioca domenica contro il Perugia) Benevento e Sudtirol. Nella zona bassa della classifica, ci sono poi Venezia (a quota 5), Modena (4), Perugia (4), Como (3) e Pisa (2).

I risultati della sesta giornata di Serie B

Brescia-Benevento 1-0

Ascoli-Parma 1-3

Cagliari-Bari 0-1

Como-Spal 3-3

Frosinone-Palermo 1-0

Reggina-Cittadella 3-0

Sudtirol-Cosenza 1-1

Venezia-Pisa 1-1

Genoa-Modena 1-0

La classifica della Serie B dopo la sesta giornata

Reggina e Brescia 15 punti, Frosinone e Bari 12, Genoa - 11, Cagliari - 10, Parma e Spal 9, Cosenza, Ascoli e Cittadella 8, Benevento, Palermo, Sudtirol e Ternana (una partita in meno) 7, Venezia 5, Perugia (una partita in meno) 4, Modena e Como 3, Pisa 2.

