La Spal piega il Venezia e chiude la quinta giornata: Reggina e Brescia in vetta

Atto quinto di un campionato che sta regalando emozioni. Spal-Venezia (2-0) ha chiuso il conto con un'altra settimana di grande calcio. Ad aprire, era stato il Palermo: 1-0 al Genoa e primo colpo di scena. Ma la quinta giornata del campionato di Serie B ha regalato anche la quarta sinfonia alla Reggina, che vince ancora e consolida il primato. A decidere un gol di Canotto contro il Pisa. La squadra di Maran adesso è sempre più in fondo alla classifica e l'ex allenatore di Catania e Cagliari rischia seriamente l'esonero.

Sorriso a trentadue denti anche per il Brescia di Clotet che rispetta il pronostico e vince 1-3 a Modena confermandosi al comando della classifica. Bene anche Cagliari, Perugia e Bari, rispettivamente vincenti contro Benevento, Ascoli e Cosenza. Cade il Frosinone fuori casa contro il Cittadella mentre centra il secondo trionfo di fila il Sudtirol, vittorioso sul campo del Como.

Colpaccio della Ternana in casa del Parma: la squadra di Lucarelli ha vinto al Tardini per 3 reti a 2. Una giornata che ha visto il consolidarsi di Reggina e Brescia in testa alla classifica. Prima scintilla del Perugia di Castori (che era a rischio esonero) e buona prova del Palermo, che si avvicina di nuovo alla zona playoff, in attessa della trasferta di Frosinone. In coda Pisa e Como sono sempre più giù.

Ecco di seguito i risultati della quinta giornata:

Domenica 11 settembre

Spal-Venezia 2-0: 29' La Mantia (S), 93' Finotto (S)

Sabato 10 settembre

Perugia-Ascoli 1-0: 42' Strizzolo (P)

Benevento-Cagliari 0-2: 54′ Lapadula (C), 83′ Luvumbo (C)

Cittadella-Frosinone 1-0: 90+2′ Beretta (C)

Como-Sudtirol 0-2: 79′ Mazzocchi (S), 87′ Casiraghi (S)

Cosenza-Bari 0-1: 45+4′ Cheddira (B)

Modena-Brescia 1-3: 18′ Bonfanti (M), 24′ Ayè (B), 61′ Moreo (B), 90+9′ Bianchi (B)

Parma-Ternana 2-3: 31′ Del Prato (P), 48′ Coulibaly (T), 51′ Inglese (P), 67′ Donnarumma (T), 86′ Corrado (T)

Pisa-Reggina 0-1: 28′ Canotto (R)

Venerdì 9 settembre

Palermo-Genoa 1-0: 49' Brunori (P)

La classifica aggiornata dopo la quinta giornata: Reggina e Brescia 12 punti; Cagliari 10; Frosinone, Bari e Cittadella 9;Ascoli, Genoa e Spal 8; Benevento, Cosenza, Palermo e Ternana 7; Parma e SudTirol 6; Venezia e Perugia 4; Modena 3; Como 2; Pisa 1.

