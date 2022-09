Volano Reggina e Brescia, il Cagliari espugna Benevento

Solite sorprese, emozioni fino all’ultimo secondo e gare con tanto equilibrio nel campionato di Serie B.

La Reggina vola conquistando il primato in classifica con la terza vittoria di fila, grazie all’1-0 sul campo del Pisa, con i toscani che escono tra i fischi e con Maran che adesso rischia anche la panchina. Decisivo per gli amaranto, al 28' del primo tempo, Canotto ben lanciato a rete da Menez. Pisa volenteroso ma poco incisivo. Nei minuti finali anche il giallo di un rigore concesso e poi negato alla Reggina, per fuorigioco dopo consulto al Var. A quota 12 punti, insieme ai calabresi, c'è anche il Brescia di Clotet che piega al Braglia 3-1 il Modena con i sigilli di Ayè e Moreo, dopo il vantaggio dei canarini con Bonfanti. Nel finale il tris col rigore trasformato da Bianchi. Terzo successo consecutivo per le rondinelle. Punti pesanti, quelli conquistati dal Cagliari sul campo del Benevento, che incassa la seconda sconfitta della stagione. I sardi vincono 2-0 con le rete dell’ex Lapadula, che approfitta di una dormita della difesa sannita e con un tocco morbido deposita il pallone alle spalle di Paleari, e Luvumbo nel finale. In mezzo anche il rosso per Obert.

Vittoria al fotofinish per il Cittadella che al Tombolato supera nel recupero per 1-0 il Frosinone. Al 92' è Beretta che risolve una mischia in area e mette dentro da pochi passi il gol che decide la partita. Tre punti al Cittadella, Frosinone beffato. Il solito Cheddira regala il successo al Bari che sbanca 1-0 Cosenza (calabresi nei minuti finali in dieci per il doppio giallo a Florenzi). Pugliesi che sprecano un calcio di rigore con Antenucci (palla alta al 6'), ma prima del riposo è il centravanti biancorosso Cheddira che si avvita sul cross di Ricci e manda nell’angolino alla sinistra di Matosevic. Basta un gol di Strizzolo al Perugia per avere la meglio sull'Ascoli per 1-0 e conquistare il primo successo in campionato. Incredibile vittoria per 3-2, invece, per la Ternana al Tardini. Emiliani due volte in vantaggio con Delprato e Inglese, umbri bravi a rimontare in entrambe le occasioni con Coulibaly e Donnarumma, ma a quattro dalla fine e la squadra di Cristiano Lucarelli (sfida nella sfida col fratello Alessandro, ds dei gialloblù) a fare bottino pieno grazie a Corrado.

Prosegue il momento no del Como che incassa la la terza sconfitta consecutiva e precipita in fondo alla classifica, vince il Sudtirol che conquista tre punti importanti nel finale. Lombardi in dieci ad inizio ripresa per l’espulsione di Da Riva. Al 79' la sblocca Mozzocchi, poi fallo di mano di Fabregas e raddoppio dal dischetto di Casiraghi. Ieri vittoria del Palermo al Barbera per 1-0 col Genoa (gol del bomber Brunori), domani chiude la 5^ giornata Spal-Venezia.

