Ecco la nuova Serie A, per il Milan campione un avvio in salita

Si alza il sipario sulla Serie A 2022/23, almeno dal punto di vista del calendario. Oggi sono state svelate infatti tutte e 38 le giornate della prossima stagione, con la rincorsa al Milan campione d’Italia in carica che partirà nel weekend del 13/14 agosto nell’anno caratterizzato dallo stop a metà stagione per i Mondiali in Qatar (con il campionato che si fermerà dal 13 novembre al 4 gennaio), oltre che dalla conferma del calendario asimmetrico con il girone di ritorno diverso da quello di andata nell’ordine delle gare.

E l’inizio per i rossoneri di Pioli sarà in salita, così come l’ultima curva regalerà un big match da cuori forti con lo scontro diretto contro la Juventus alla penultima giornata. Si partirà, come detto, nel weekend del 13/14 agosto, con l'Inter che andrà a fare visita al Lecce, il Napoli sarà di scena a Verona contro l’Hellas e la Juventus ospiterà allo Stadium il Sassuolo. E sarà un agosto caldo, non solo per il clima e perché si giocheranno quattro partite nel giro di poco più di due settimane a mercato ancora aperto (chiuderà il primo settembre), ma anche perché l’algoritmo della Lega Serie A ha portato a diversi big match subito in avvio di stagione: alla seconda giornata ci sarà Atalanta-Milan mentre alla terza toccherà a Juventus-Roma e Lazio-Inter.

Il primo crocevia scudetto, tuttavia, arriverà nel primo weekend di settembre, con il derby d’andata tra Milan e Inter al quinto turno. E per i rossoneri non finirà qui, perché alla settima giornata ci sarà la sfida con il Napoli e alla nona lo scontro diretto con la Juventus. Senza dimenticare il match amarcord con il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, che andrà in scena a San Siro nell’undicesima giornata a fine ottobre con il primo storico ritorno al Meazza della coppia da avversari dei rossoneri.

Altro weekend caldo sarà quello del 6 novembre, tra il derby di Roma (Roma-Lazio) e il derby d’Italia (Juventus-Inter), appena una settimana prima dell’inedito stop per i Mondiali: nell’ultima giornata del 2022 sono previste, tra le altre, Juventus-Lazio e Atalanta-Inter. E proprio per i nerazzurri sarà un ritorno in campo difficile dopo la Coppa del Mondo, perché il 4 gennaio sfideranno a San Siro il Napoli dell’ex Luciano Spalletti. Dopo l’Epifania, il Milan incrocerà la Roma (nel diciasettesimo turno), mentre nelle ultime due giornate d’andata in programma ci saranno Napoli-Juventus e Lazio-Milan.

Il girone di ritorno comincerà il 29 gennaio con Napoli-Roma, mentre la settimana successiva invece sarà il turno del derby di ritorno tra Inter e Milan. Per le big poi sarà un febbraio tutto sommato con incontri non troppo complicati, fatta eccezione per la Juventus che chiuderà il mese con il derby contro il Torino così come per il Milan che incrocerà l’Atalanta (nel weekend del 26 febbraio). Marzo si aprirà, invece, con Napoli-Lazio e Roma-Juventus (25/ma giornata), per poi continuare con un altro doppio big match nello stesso turno, ovverosia Inter-Juventus e Lazio-Roma (27/ma giornata), seguito da Napoli-Milan. Il rush finale partirà ad aprile con Lazio-Juventus (29/ma giornata), Juventus-Napoli (31/ma) e Roma-Milan (32/ma). Tutto però potrebbe risolversi come quest’anno, nelle ultime giornate, come da auspicio del presidente di Lega Lorenzo Casini. E infatti a maggio si partirà con il doppio scontro Milano-Roma (Milan-Lazio e Roma-Inter nella 34/ma giornata), mentre il campionato finirà coi fuochi d’artificio: Napoli-Inter nel terzultimo turno, Juventus-Milan (il 28 maggio, nei 20 anni dalla finale di Champions del 2003 vinta dai rossoneri) e Inter-Atalanta invece alla penultima giornata.

Negli ultimi 90', quando ormai saremo già a giugno, il Milan ospiterà il Verona, l'Inter andrà a Torino contro i granata e la Juventus sarà di scena a Udine, stadio che porta bene (vinse lo scudetto all’ultimo turno nel 2002): un campionato lungo 295 giorni che promette spettacolo fino alla fine.

