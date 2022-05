Playoff di serie C: sorpresa Feralpisalò, battuta la Reggiana

La vittoria di Chiavari dà un ulteriore vantaggio al Palermo che adesso vede più vicina la semifinale. Quella giocata in Liguria, non è stata però l'unica sfida negli spareggi promozione. La serata dei playoff ha infatti regalato grande spettacolo e sorprese.

Ecco i risultati delle altre sfide: Feralpisalò-Reggiana 1-0, Monopoli-Catanzaro 1-2, Juventus Under 23-Padova 0-1.

Inaspettata la vittoria della Feralpisalò contro la Reggiana, testa di serie: nel proprio stadio va in vantaggio in avvio con Guerra e riesce a resistere fino al fischio finale. Ed è una doppia sfida che interessa al Palermo perchè, in caso di passaggio del turno, i rosanero troverebbero una delle due squadre.

Rispetta il pronostico il Catanzaro di Vivarini, che al "Veneziani" si impone dopo essere passato in svantaggio. Decisivo il bomber Iemmello che, dopo aver fallito un rigore sullo 0-0 sigla una doppietta che consente la rimonta ai calabresi.

Vittoria esterna anche per il Padova di Oddo, che fa suo lo "scontro generazionale" contro i giovanissimi bianconeri di Zauli grazie alla rete di Chiricò.

