Tracollo del Trapani a Lamezia, finisce 5-0. Pari il derby tra Licata e Troina

Il Trapani perde malissimo sul campo del Lamezia Terme per 5-0. Una "manita" che non farà piacere all'allenatore dei granata Ivan Moschella che, alla vigilia di questo match, aveva chiesto ancora polmoni e nervi saldi nonostante la salvezza matematica raggiunta una settimana fa (1-1 contro il Gelbison).

I siciliani partono contratti e già nel primo tempo subiscono 2 reti: Provazza (20') e Haberkon (29') mettono in salita il match per i siciliani. Il primo tempo termina col risultato di 2-0. 3, saranno i gol nel secondo tempo che chiuderanno la gara: Amendola (57'), Bezzon (74') e Bollino su calcio di rigore (91'). Recchia e compagni mai pericolosi, mai produttivi e già in vacanza. Una partita senza storia che i calabresi hanno condotto a proprio piacimento.

Sugli altri campi, termina 0-0 il derby tra Licata e Troina, mentre perde l'Acireale a Paternò (1-0). Una sconfitta bruciante e che non permette ai catanesi di avvicinarsi alla seconda posizione, occupata dalla Cavese, che nel frattempo ha trovato solo un punto contro il Sant'Agata (prossimo avversario dell'Acireale).

Sconfitta pesante anche per il Biancavilla (già retocesso) per 1-4 in casa contro il Giarre. Il Trapani giocherà in casa, al Provinciale, domenica prossima contro il Paternò. Per entrambe le squadre non ci saranno più obiettivi di classifica, ma Ivan Moschella vorrà di sicuro vedere una reazione dei suoi ragazzi dopo la brutta sconfitta rimediata oggi a Lamezia.

