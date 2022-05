Poker all'ultimo respiro del Venezia sul Bologna, il Cagliari si salva in pieno recupero

Clamoroso a Venezia: la squadra di Soncin vince 4-3 all’ultimo respiro contro il Bologna e si concede un’ultima speranza per la corsa alla salvezza. Decide un gol di Johnsen al 93' dopo la rimonta degli emiliani che erano riusciti a ribaltare i gol iniziali di Henry e Kiyine con Orsolini, Arnautovic e Schouten. Dopo il rigore del pareggio di Aramu decide l’esterno all’ultimo respiro. Ora sta tutto nelle mani della Salernitana: se i campani vincono con il Cagliari condannano comunque i veneti alla Serie B.

Il Cagliari si salva in pieno recupero e si concede le ultime speranze per una corsa alla salvezza sempre più folle in Serie A. Beffata la Salernitana al 99mo con un colpo di testa di Altare su corner che pareggia il penalty di Verdi al 68mo. Finisce 1-1 al termine di un’incredibile battaglia nella bolgia dell’Arechi: cambia poco in fondo alla classifica, con la squadra di Nicola che resta quartultima a +1 proprio sugli uomini di Agostini. Resta in piedi anche il Venezia, quindi i verdetti ufficiali sono da rimandare ancora.

