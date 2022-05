Le altre gare di play off di C: Foggia ok al 90', Cesena corsaro

Fattore campo quasi del tutto annullato nell’andata del primo turno della fase nazionale dei play-off di Serie C. L’unica squadra a gioire davanti al proprio pubblico è il Foggia, che si impone per 1-0 sull'Entella grazie al gol di Curcio al 90'. Si salvano in rimonta, invece, la Juventus Under 23 e il Pescara. I giovani bianconeri rispondono immediatamente con Compagnon al vantaggio di Celeghin e alla fine è 1-1 col Renate. I biancazzurri riacciuffano la FeralpiSalò in un folle 3-3: Memushaj porta in vantaggio i suoi, gli ospiti la ribaltano con Spagnoli, Di Molfetta e Legati ma il Pescara la riprende a metà della ripresa con Cernigoi e Rauti.

Qualificazione ipotecata, infine, per Palermo e Cesena, grazie alle vittorie in trasferta rispettivamente contro Triestina (1-2 con doppietta di Floriano) e Monopoli (sempre per 1-2, a segno Caturano e Pierini per i bianconeri): partiranno con i favori del pronostico per il passaggio del turno nel match di ritorno del 12 maggio.

Nell’andata dei play-out, invece, l’unico colpo esterno è quello del Trento, che passa per 3-2 sul campo della Giana Erminio. Vittorie di misura per Fermana (1-0 alla Viterbese), Paganese (1-0 contro la Fidelis Andria) e Pistoiese (2-1 all’Imolese, con gol nel recupero di Suciu). Le gare di ritorno sono in programma sabato 14 maggio.

© Riproduzione riservata