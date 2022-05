Lecce e Cremonese promossi in Serie A, l'Alessandria torna in C

Lecce e Cremonese fanno festa: la promozione in serie A è realtà. Appuntamento rimandato per il Pisa, che chiude al terzo posto e per il Monza, che esce sconfitto dalla sfida di Perugia, chiude in quarta posizione e si giocherà la promozione nella massima serie ai playoff con i toscani, Brescia, Ascoli, Benevento e Perugia. Già retrocesse Crotone e Pordenone, va diretta in C anche l’Alessandria. Il playout è Cosenza-Vicenza.

L’ultima giornata della regular season regala 90 e passa minuti di emozioni, sia in testa sia in coda, con il Vicenza che agguanta il playout con il Cosenza all’ultima giornata e l’Alessandria saluta la cadetteria dopo appena un anno.

Il Lecce di Marco Baroni, uno che se ne intende di promozioni, torna in serie A dopo due anni e nell’ultima giornata vince 1-0 contro il già retrocesso Pordenone grazie alla rete di Maier all’inizio del secondo tempo. La Cremonese di Fabio Pecchia invece ritrova la massima serie dopo oltre 20 anni vincendo a Como con la doppietta di Di Carmine e approfittando della sconfitta del Monza per 1-0 in casa del Perugia. La squadra di Berlusconi e Galliani crolla a Perugia e manca la possibilità di conquistare la Serie A. Per i brianzoli saranno playoff, esattamente come per la squadra umbra. Dopo una partita equilibrata, fatta di lotta e molta fisicità, è Ferrarini a cinque minuti dal termine a portare avanti il Perugia. Il primo turno dei playoff sarà Brescia-Perugia e Ascoli-Benevento. Playout Cosenza-Vicenza. Retrocede in C l’Alessandria assieme a Crotone e Pordenone.

