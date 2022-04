Empoli strepitoso, il Napoli sprofonda in 8 minuti: addio allo scudetto. La Salernitana batte la Fiorentina

Tre gol dell’Empoli in otto minuti, così il Napoli sprofonda in un attimo al Castellani e abbandona ogni speranza di scudetto. La rimonta degli azzurri di Andreazzoli entra di diritto nella storia e ora tutto sembra incredibile, alieno per la squadra di Luciano Spalletti che era in vantaggio di due reti e in assoluto controllo del match grazie alla sua superiorità tecnica. Da 0-2 a 3-2 dal 35’ al 43’ della ripresa, questi i tempi del ribaltone per la formazione di casa che non vinceva da metà dicembre, proprio dalla gara in trasferta al ‘Diego Armando Maradonà. Dopo Mertens e Insigne sono stati Henderson e poi la doppietta di Pinamonti a cancellare una prestazione normale da parte degli uomini di Spalletti ma comunque sufficiente a tornare a Napoli con i tre punti in tasca. Invece niente, zero punti e un’analisi attenta per questo crollo (mentale?) difficile da spiegare. La rincorsa su Inter e Milan sfuma senza pietà e per errori troppo gravi quelli nella formazione partenopea che fa un punto nelle ultime tre partite, troppo poco. Dopo il ko con la Fiorentina e il pareggio con la Roma Spalletti si aspettava un match diverso.

In partita il match-winner Pinamonti, dopo appena tre minuti, aveva sfiorato la rete con un colpo di testa a centimetri dal palo e ci sono state altre occasioni per gli azzurri, anche se la sensazione è rimasta a lungo per un Napoli pronto a fare male in ogni momento. I suoi quattro attaccanti danno del tu al pallone e alle proprie geometrie: Lozano, Mertens, Insigne e Osimhen. L’Empoli si fa pericoloso ancora con Asllani e Verre e subisce la legge del gol sbagliato/gol subìto al 44’. Cross di Lozano, velo di Osimhen, Mertens al volo di destro e, nonostante il tocco di Vicario, palla in rete per lo 0-1 a un minuto dalla fine del primo tempo. A inizio ripresa, il 53’, raddoppio bruciante del Napoli. Parisi e Verre non si capiscono, recupera palla Anguissa che serve sulla corsa Insigne. Da sinistra il capitano controlla e in diagonale batte Vicario sul palo lontano. Sembra fatta per gli ospiti e dopo il raddoppio ci sono state altre loro occasioni per andare sul 3-0 e chiudere l’incontro ma non sono andate a buon fine. Poi i cambi dell’Empoli. Entrano Henderson, Bajrami, Di Francesco. Sembra la solita routine disperata, invece Andreazzoli indovina tutte le sostituzioni, roba da studiare ai corsi di Coverciano, e determina la raffica di tre reti che rovesciano le sorti della partita negli ultimi dieci minuti. Prima l’errore di Malcuit che all’80’ porta al gol di Henderson e riaccende i padroni di casa, poi l’incubo di Meret che in piena area piccola si fa scippare il pallone da Pinamonti che infila il pareggio all’83’, quindi Bajrami in contropiede che all’88’ pennella un assist perfetto ancora a Pinamonti il quale segna il gol vittoria, firma una doppietta e la sua 12/a rete in campionato. Epilogo drammatico per il Napoli: 4.000 tifosi saliti a Empoli per questa trasferta fischiano delusi i ragazzi di Spalletti. E’ ancora la Toscana a ostacolare la corsa scudetto dei partenopei. L’Empoli invece vede vicina la salvezza matematica con questo successo, da incorniciare a mò di ciliegina di stagione se tutto andrà bene come sembra.

La Salernitana batte la Fiorentina

La Salernitana batte anche la Fiorentina (2-1) e, con la terza vittoria consecutiva, torna fortemente in corsa per la salvezza. Una vittoria pesante per i campani che, dopo aver disputato un primo tempo con le marce altissime, subiscono il ritorno dei toscani ma, nel finale, riescono a mettere nuovamente la freccia. Decisiva anche la spinta dei 21mila tifosi che hanno sostenuto in maniera incessante la squadra di Nicola, rinata proprio nel momento in cui sembrava ormai spacciata. I padroni di casa, come era accaduto già a Genova contro la Sampdoria, partono fortissimo ed in dieci minuti vanno vicini al gol in quattro occasioni. Verdi, match-winner mercoledì alla Dacia Arena, prima colpisce l’esterno della rete (3’), poi costringe al miracolo Terracciano (8’) e, infine, si vede respingere da Igor una conclusione ravvicinata a botta sicura. Il gol è nell’aria è arriva dal corner successivo: Bohinen scodella dalla sinistra, Djuric prende il tempo alla difesa e di testa porta avanti la Salernitana. La Fiorentina è in bambola e rischia il tracollo: Zortea (34’) mette i brividi a Terracciano con un destro che esce di pochissimo alla sinistra del portiere.

Nicola, nonostante il vantaggio, è una furia in panchina e non passa inosservato lo show di cui si rende protagonista: quando uno dei suoi giocatori, Ranieri, commette un errore, il tecnico dei campani infuriato si è tolto la scarpa per lanciargliela contro. Un gesto che riporta alla memoria quello plateale del 12 ottobre 1960, in una accesa seduta dell’Onu, quando l’allora premier sovietico Nikita Krusciov sbatte più volte una scarpa sul tavolo in segno di protesta contro il delegato filippino, che accusava l’URSS di imperialismo in Europa orientale.

Nella ripresa Italiano riesce a riorganizzare la sua squadra: dentro Saponara per Ikoné e Odriozola e Piatek per Cabral e Venuti. Una mossa che galvanizza i toscani, bravi ad approfittare anche del calo fisico della Salernitana. Odrizola crea scompiglio sulla corsia di destra dove i campani vanno in forte difficoltà. E proprio da quella corsia nasce il pareggio: Odriozola crossa dalla destra, Fazio sfiora di testa, la palla arriva a Saponara che controlla e batte Sepe di giustezza. È un episodio che taglia le gambe alla Salernitana che rischia di subire il contraccolpo. Ma stavolta è bravo Nicola a riorganizzare i suoi: dentro Bonazzoli, Kastanos e Ruggeri per Djuric e, Lassana Coulibaly e Zortea. È la mossa vincente: tre minuti dopo la mezzora Ruggeri crossa dalla destra, Igor prova a controllarla ma Bonazzoli è un falco e di punta sorprende difensore e portiere, spingendo in fondo al sacco la palla del 2-1. È una rete pesantissima che ha l’effetto di togliere il fiato alla Fiorentina e di riaccendere l’Arechi che, dopo quattro minuti di recupero, può finalmente far festa per una vittoria che in casa mancava da sei mesi.

© Riproduzione riservata