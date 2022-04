Il Milan batte 2-0 il Genoa e torna solo in vetta

Dopo due pareggi di fila il Milan torna a vincere in campionato, battendo un buon Genoa per 2-0. A San Siro decidono la fiammata iniziale di Leao e il sigillo nel finale di Messias: la squadra di Pioli, al sesto clean sheet consecutivo, si riporta prima in classifica contro-scavalcando i cugini dell’Inter, gli uomini di Blessin invece tornano a casa con il terzo ko di fila restando penultimi in classifica.

I rossoneri partono con il piede pigiato sull'acceleratore e dopo una decina di minuti dal fischio d’inizio la sbloccano con Leao, bravissimo a colpire al volo di mancino su cross perfetto di Kalulu. La squadra di Pioli continua a fare la gara e al 36' fallisce un’ottima chance per il raddoppio con Saelemaekers, che riceve da Kessie e da ottima posizione spara alto. Dall’altra parte invece ci prova Galdames, impreciso con il destro dall’interno dell’area di rigore. Nella ripresa Giroud ha la prima occasione con un mezza rovesciata (alta) su cross di Saelemaekers, poi si fa rivedere anche Leao con un diagonale mancino bloccato bene dal portiere.

La spinta rossonera prosegue anche nel finale e all’87' porta al raddoppio di Messias: il brasiliano viene prima respinto sulla linea da Sirugu, poi sulla ribattuta ribadisce in rete il 2-0 che chiude anticipatamente il discorso. Prima del triplice fischio sale in cattedra anche Maignan, che salva provvidenzialmente su un colpo di testa ravvicinato di Hernani.

