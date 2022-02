Il Bologna scappa, la Salernitana lo riprende: finisce 1-1

La Salernitana le prova tutte per ribaltare il Bologna, ma all’Arechi finisce 1-1 il primo anticipo del sabato di Serie A. Quarto pareggio consecutivo per la formazione campana, che non riesce a riaccendere le proprie speranze di salvezza restando a -7 dal quartultimo posto. I rossoblu invece non danno seguito alla recente vittoria con lo Spezia. Primo tempo divertente e frizzante tra i campani e gli emiliani, con potenziali occasioni da una parte e dall’altra. Al 27' arriva il primo vero episodio del match, con Ribery che va giù in area a contatto con Orsolini: l’arbitro assegna inizialmente il penalty, ma dopo esser stato richiamato al Var cambia la sua decisione. L’equilibrio così lo rompe Arnautovic a ridosso dell’intervallo, staccando di testa sul cross di Hickey e portando avanti il Bologna. Nella ripresa la Salernitana non molla un centimetro e al 72' trova il pareggio grazie ad un’azione orchestrata dai neo entrati Perotti, Mousset e Zortea, con quest’ultimo che indovina il mancino da fuori area per mettere alle spalle di Skorupski. Nel finale prova a farsi rivedere il Bologna con Sansone, sfortunato nel colpire un clamoroso incrocio dei pali con un destro a giro dalla distanza.

