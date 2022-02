Eriksen torna in campo 9 mesi dopo il guaio al cuore: «Sensazione meravigliosa»

«Se togliamo il risultato sono un uomo felice. Essere tornato è una sensazione meravigliosa». Christian Eriksen, centrocampista del Brentford, parla nel giorno del suo ritorno in campo dopo quasi nove mesi da quel 12 giugno, quando nell’esordio all’Europeo della sua Danimarca si accasciò in campo per un arresto cardiaco. «Mister Frank non mi ha detto molto quando sono entrato in campo. Ho parlato con lui ogni giorno nelle ultime settimane. Mi ha solo detto buona fortuna e goditi la partita».

«Credo che nessuno avesse previsto che saremmo rimasti in dieci uomini così presto - aggiunge riguardo alla partita - I ragazzi hanno fatto quello che potevano. Alla fine è stata una bella lotta». Eriksen si sofferma poi sul Brentford, società che lo ha accolto dopo l’addio con l’Inter: «E’ stato tutto molto speciale sin dal primo giorno. Il club si è preso cura di me. Sono tutti qui: la mia famiglia, i miei genitori, i miei figli, mia suocera e alcuni medici che mi hanno aiutato». Gli obiettivi per il resto della stagione? «Riprendere il ritmo, quella sensazione di calcio, per aiutare il Brentford a rimanere in Premier League».

Entrato al 52' della gara tra il suo Brentford e il Newcastle, con il punteggio di 2-0 a favore degli ospiti e le 'bees' anche in inferiorità numerica, il danese non è riuscito ovviamente a trascinare i londinesi ad una quasi impossibile rimonta, ma si è ritagliato i suoi spazi giocando diversi palloni con la qualità che l’ha sempre contraddistinto, occupandosi anche di calciare qualche corner. Il Brentford non vince dal 2 gennaio ed è reduce da sette ko ed un pareggio nelle ultime otto gare di Premier League, ma ha permesso ad Eriksen di riabbracciare il mondo calcistico dopo la grandissima paura. E questo forse, al momento, è il risultato più importante e significativo.

