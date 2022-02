L'Atalanta contro il Bayer Leverkusen, la Roma col Vitesse

L’Atalanta affronterà i tedeschi del Bayer Leverkusen negli ottavi di Europa League. Questo l’esito del sorteggio effettuato oggi a Nyon. Gara d’andata al Gewiss Stadium di Bergamo in programma il 10 marzo, ritorno in Germania il 17 marzo.

Il Bayer 04 Leverkusen occupa attualmente la terza posizione nella Bundesliga con 41 punti conquistati in 23 giornate e ha ottenuto la qualificazione agli ottavi vincendo il proprio gruppo davanti a Real Betis, Celtic e Ferencvaros. Vanta nel proprio palmarès una Coppa di Germania (1992-1993) e una Coppa Uefa (1987-1988), da ricordare anche una finale di Champions League raggiunta nel 2001-2002 e persa contro il Real Madrid.

Gli accoppiamenti

Glasgow Rangers (Sco) - Stella Rossa (Ser)

Braga (Por) - Monaco (Fra)

Porto (Por) - Lione (Fra)

Atalanta (Ita) - Bayern Leverkusen (Ger)

Siviglia (Spa) - West Ham (Ing)

Barcellona (Spa)- Galatasaray (Tur)

Lipsia (Aut) - Sparta Mosca (Rus)

Betis (Spa) - Eintracht Francoforte (Ger)

La Conference League

La Roma ha pescato gli okandesi del Vitesse negli ottavi di Conference League: l’andata si giocherà il 10 marzo ad Arnhem, il ritorno il 17 marzo all’Olimpico.

Questi gli altri accoppiamenti usciti dall’urna di Nyon: Marsiglia (Francia)-Basilea (Svizzera), Leicester (Inghilterra)- Rennes (Francia), Paok (Grecia)-Gent (Belgio), Psv Eindhoven (Olanda)-Copenhagen (Danimarca), Slavia Praga (Rep. Ceca)- Lask (Austria), Bodo/Glimt (Norvegia)-AZ Alkmaar (Olanda), Partizan Belgrado (Serbia)-Feyenoord (Olanda).

