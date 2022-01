Balotelli è rinato in Turchia, Mancini pensa al suo ritorno per lo stage della Nazionale

E se tornasse SuperMario? Il ct Roberto Mancini per staccare il biglietto per il Qatar potrebbe puntare su Mario Balotelli, offrendogli un'altra chance. Stando ad indiscrezione, infatti, il ct azzurro avrebbe deciso di convocare Balo per lo stage della Nazionale in programma durante la sosta del campionato (26-28 gennaio).

Intanto l'attaccante nato a Palermo gioca a segna in Turchia con l'Adana Demirspor-Karagumruk. Nell'ultima giornata netto successo per la squadra di casa, allenata da Vincenzo Montella, che batte 5-0 la formazione ospite nella quale militano Viviano, Biraschi e Borini. Una delle cinque reti porta la firma proprio di Balotelli che è tornato in campo dopo una lunga assenza per Covid. L’attaccante, che sogna il ritorno in Nazionale, ci mette un minuto a trovare la via della rete e a firmare il gol del 4-0.

