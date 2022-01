Juventus ai quarti, battuta la Sampdoria 4-1

La Juventus non sbaglia con la Sampdoria e vola senza troppi problemi ai quarti di finale di Coppa Italia. All’Allianz Stadium finisce 4-1 grazie alle reti di Cuadrado, Rugani, Dybala e Morata, mentre serve a poco la fiammata blucerchiata di Conti. La squadra di Allegri aspetta ora la vincente di Sassuolo-Cagliari.

I bianconeri fanno la partita e dopo aver spinto tanto inizialmente, trovano il vantaggio al 25' grazie al gol di Cuadrado su calcio di punizione. Passa neanche un minuto e arriverebbe anche l’immediato raddoppio juventino, ma il gol di Morata viene annullato per un precedente fallo di Rabiot su Rincon punito dal Var. 2-0 che la Juve trova comunque ad inizio ripresa grazie ad un colpo di testa di Rugani su cross di Arthur, ma la squadra di Allegri va per un attimo in tilt e al 63' permette alla Sampdoria di accorciare le distanze con il neo acquisto Conti. Passano però una manciata di minuti e un errore di Falcone in collaborazione con Magnani, spalancano a Dybala la via del 3-1, cui segue il poker di Morata su calcio di rigore che chiude definitivamente i conti al 77'.

