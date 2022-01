Il Torino ribalta la Sampdoria e torna a respirare profumo d'Europa

Seconda vittoria consecutiva e quarta nelle ultime cinque gare per un Torino sempre più in crescita, corsaro sul campo della Sampdoria. Finisce 2-1 in rimonta grazie alle reti di Singo e dell’ex Praet, che ribaltano l’iniziale vantaggio di Caputo. La squadra di Juric sale momentaneamente a -1 dal terzetto Fiorentina-Roma-Lazio, assaporando il profumo d’Europa. Blucerchiati costretti invece al terzo ko di fila.

Buoni ritmi da entrambe le parti e subito occasioni da gol che piovono a Marassi: Candreva sfiora il vantaggio dopo appena due minuti, sull'altro fronte ci provano prima Vojvoda poi Praet, ma Falcone è attento e mura tutto. Al 18' arriva il vantaggio blucerchiato firmato da Ciccio Caputo, che servito da Gabbiadini non sbaglia davanti a Milinkovic, colpevole di un rinvio sbagliato. Non passano neanche dieci minuti e i granata pareggiano con Singo, bravissimo a prendere il tempo a Thorsby sul cross di Vojvoda, spedendo di testa in rete l’1-1. Nella ripresa Milinkovic rischia un altro clamoroso errore al 60', pasticciando in uscita e permettendo a Thorsby di colpire di testa, Rodriguez però gli copre le spalle e salva sulla linea. Una manciata di minuti più tardi il Toro la ribalta: Lukic sfonda a sinistra e propone al centro, Praet colpisce indisturbato di testa e porta avanti gli ospiti con un altro gol dell’ex dopo quello dell’andata. Nel finale la squadra di D’Aversa tenta il tutto per tutto alla ricerca del pareggio, andando a centimetri dal 2-2 con una zuccata di Quagliarella, che da pochi passi mette a lato di un soffio.

© Riproduzione riservata