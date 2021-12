Il Napoli perde Elmas risultato positivo al Covid, negativizzati Fabian Ruiz e Insigne

Pushpin Eljif Elmas è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Macedonia nella serata di ieri prima del suo rientro in Italia. Lo rende noto il club partenopeo. Il 21enne centrocampista macedone, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. Elmas è il terzo positivo nel gruppo squadra di Luciano Spalletti dopo Osimehn e Lozano; si sono da poco negativizzati Fabian Ruiz e Insigne.

© Riproduzione riservata