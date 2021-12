Covid, capienza negli stadi al 75% ma con obbligo di mascherina FFP2. In B rinviate due giornate

La capienza negli stadi resta al 75% ma bisognerà indossare la mascherina FFP2. La cabina di regia, presieduta questa mattina dal premier Draghi, sulle restrizioni per arginare l’avanzata dei contagi da Covid-19 ha confermato le regole sulla capienza in zona bianca, gialla e arancione, mentre in zona rossa le partite si disputeranno a porte chiuse. L’obbligo di mascherina varrà anche per andare al cinema, al teatro o viaggiare sui mezzi pubblici.

In Serie B rinviate le prossime due giornate

A causa dell’emergenza Covid sono state rinviate a gennaio tutte le partite di serie B in programma il giorno di Santo Stefano e il 29 dicembre. Con il rinvio di queste due giornate, si tornerà in campo il 13 gennaio per giocare i due recuperi dell’ultimo turno: Benevento-Monza e Lecce-Vicenza. Il 15 gennaio è in programma la 19ª giornata (originariamente prevista per il 26 dicembre), il 22 gennaio invece si recupererà la 20ª (inizialmente pianificata per il 29 dicembre). Il campionato si concluderà sempre il 6 maggio e verranno successivamente aggiunti e comunicati due ulteriori turni infrasettimanali.

