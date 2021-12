Inter-Torino 1-0, il pari basta a Roma e Sampdoria, il Verona ferma la Fiorentina

L’Inter non sbaglia prima della sosta e si conferma campione d’inverno con la settima vittoria consecutiva in campionato. A farne le spese è il Torino che gioca una partita quasi alla pari, ma viene trafitta da un super Dumfries nel primo tempo. Vidal non fa rimpiangere Barella, mentre la difesa nerazzurra mantiene ancora la porta inviolata (ultimo gol subito oltre un mese fa in Serie A). Sulla sponda granata, la contesa comincia con una discreta dose di personalità che porta gli ospiti a sfiorare il vantaggio nei primi venti minuti di gioco. Prima ci prova Brekalo, al 7', con una conclusione deviata da Handanovic. Poi è il turno di Pjaca che fa tremare San Siro con un destro a sfiorare il palo interista. Col passare dei minuti si vedono anche i nerazzurri davanti, per esempio con Bastoni, impreciso però nel suo mancino dall’interno dell’area al 20'. Il risultato si sblocca una decina di minuti più tardi, con uno degli uomini del momento per quanto riguarda l’Inter: Dzeko amministra bene il pallone, lo serve a Brozovic che liscia il colpo di tacco e favorisce il piattone preciso di Denzel Dumfries (terzo sigillo in Serie A nelle ultime quattro partite): 1-0 allo scoccare della mezz'ora. Che sarebbe potuto diventare 2-0 al 38', quando Lautaro Martinez scarta Milinkovic-Savic ma non riesce a inquadrare lo specchio da posizione defilata. Nonostante il vantaggio, gli uomini di Inzaghi arretrano di qualche metro il baricentro nella ripresa, complice un pizzico di stanchezza, comune prima della sosta. Il Torino torna a essere pericoloso su calcio di punizione, al 66', quando Handanovic smanaccia una botta di Lukic in angolo. Sanchez rileva un contrariato Lautaro nel finale di gara e proprio il cileno al minuto 86 scheggia il palo con un destro potente, a Milinkovic battuto. L’Inter si impone così di misura, continua a correre e tocca quota 46 punti in classifica.

Verona e Fiorentina si annullano

Verona e Fiorentina si annullano al Bentegodi e non vanno oltre un 1-1 firmato da Lasagna e Castrovilli. Nell’ultima gara del 2021 le squadre di Tudor e Italiano si prendono un punto a testa: è il secondo pareggio consecutivo per i viola, mentre i gialloblù tornano a far punti dopo due sconfitte consecutive. Dopo un palo colpito da Faraoni al 13' con un tiro cross da posizione defilata, sono proprio i padroni di casa a sbloccare il risultato al 17' grazie alla rete di Lasagna, che fulmina Terracciano dopo il lancio di Caprari. La Viola ci mette un pò a carburare e solo al 32' sfiora il pari con Bonaventura, che approfitta di un errore di Veloso per calciare in porta ma venendo murato da Sutalo. Sul ribaltamento di fronte Simeone sciupa il raddoppio gialloblù. Nella ripresa la Fiorentina prova ad alzare i ritmi per andare a caccia del pareggio, sfiorandolo al 64' con Castrovilli che calcia dal limite trovando una deviazione decisiva di un difensore. Sarà lo stesso centrocampista viola a firmare l’1-1 all’81' con un colpo di testa in tuffo sul cross tagliato di Terzic, che certifica il definitivo pareggio.

La Roma non riesce con il Sampdoria

La Roma non ha centrato la terza vittoria consecutiva e Mourinho non è riuscito a regalare ai tifosi giallorossi un Natale "felice". All’Olimpico, infatti, i capitolini non sono andati oltre l’1-1 contro una gagliarda Sampdoria. Gara, per lunghi tratti "bloccata", decisa nel finale dalle reti di Shomurodov prima e di Gabbiadini poi. Il tecnico portoghese, che ha recuperato El Shaarawy e il giovane Felix, ha riproposto in avvio lo stesso undici vincitore sabato sul campo dell’Atalanta. Nel 3-5-2 giallorosso, davanti a Rui Patricio spazio a Mancini, Smalling e Ibanez; in mediana Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan e Vina; con il duo Zaniolo, Abraham in avanti. D’Aversa, invece, ha dovuto rinunciare all’infortunato Audero tra i pali e all’ex di turno Verre. In porta quindi ha giocato Falcone. Poi, nel 4-4-2 blucerchiato, dal primo minuto, Bereszynski, Yoshida, Colley e Augello in difesa; Candreva, Ekdal, Silva e Askildsen a centrocampo; con la coppia Caputo, Gabbiadini in attacco. Il più pericolo all’inizio è stato Abraham. Al 3' ha ricevuto un bel pallone in profondità di Mkhitaryan ma ha calciato di destro in diagonale in modo impreciso, "graziando" Falcone, in uscita disperata. Lo stesso attaccante inglese ha colpito di testa al 36' da buona posizione ma ha mancato il bersaglio. Negli ultimi 5 minuti ci hanno provato, poi, Zaniolo e Mkhitaryan, con tiri da fuori area, ma con poca fortuna (il primo sbilenco, l’altro centrale). Nella ripresa, dopo appena un minuto, Abraham, già dolorante nella prima frzione, ha dovuto lasciare il campo: spazio a Felix, osannato dal pubblico romano. All’8' il primo squillo importnte del match, firmato Candreva. L’ex Lazio ha rubato palla a Smalling e ha calciato con violenza, centrando in pieno il palo. Poco dopo, al 17', è bravo Falcone: doppio intervento per lui, prima sul mancino da fuori area di Zaniolo, poi sul tap-in a botta sicura di Felix. A metà frazione lo Special One ha giocato il tutto per tutto. Fuori Vina e Veretout e dentro El Shaarawy e Shomurodov. Le mosse si sono rivelate indovinate e al 27' è arrivata la svolta del match: break in transizione di Smalling, palla in avanti ed ecco la caparbietà vincente dell’attaccante ex Genoa. Shomurodov ha vinto due, tre rimpalli e col destro ha battuto Falcone per l’1-0. Sembrava fatta per la Roma ma la Samp ha risposto alla grande: al 35', sugli sviluppi di un corner, Askildsen ha colpito di testa, il neo entrato Quagliarella ha rimesso in mezzo e Colley, col tap-in, ha colpito il palo. Sulla respinta il più lesto è stato Gabbiadini: rete dell’1-1 e quinto gol nelle ultime 5 gare per l'attaccante blucerchiato. Al 46' Mkhitaryan ha sbagliato il sinistro a girare dal limite, poi i liguri hanno ben controllato, chiudendo ogni varco. Termina così in parità il match dell’Olimpico

