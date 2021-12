Tre positivi nella Salernitana, l'Asl blocca la partenza della squadra per Udine

In uno dei momenti più difficili della sua stagione, la Salernitana è costretta a fare i conti anche con il Covid: alla vigilia della trasferta di Udine (la gara è prevista per domani alle 18.30), sono emersi tre casi positivi nel gruppo squadra della formazione campana; si tratta di un calciatore e di due componenti dello staff, uno dei quali è asintomatico. L’Asl di Salerno, dopo aver appreso del primo contagio, ha subito bloccato la partenza della squadra, disponendo il divieto di raggiungere il Friuli con un volo di linea che sarebbe dovuto partire nel pomeriggio da Capodichino.

Contestualmente sono stati sottoposti a tampone tutti i componenti del gruppo squadra. E dagli ulteriori controlli è emerso il contagio anche dei due componenti dello staff. L’autorità sanitaria, quindi, ha bloccato la partenza della squadra per Udine e, adesso, attende di conoscere l’esito degli altri test per capire se la Salernitana potrà raggiungere o meno il Friuli.

Secondo Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica del club friulano la partita non è a rischio: «La Lega ci ha confermato che la partita si gioca alle 18.30 e che la Salernitana ha prenotato un charter domani mattina alle 10 per essere regolarmente in campo. Non ci saranno assolutamente stravolgimenti». Marino ai microfoni di Udinese Tv assicura che la sfida in programma domani alla Dacia Arena si giocherà come previsto

