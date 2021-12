Nations League 2022-23, girone di ferro per l'Italia con Germania e Inghilterra

Girone di ferro per l’Italia del ct Roberto Mancini nella prossima Nations League, che si concluderà a giugno del 2023. L’Uefa, nel sorteggio che si svolto poco fa a Nyon (Svizzera), ha inserito gli azzurri nel Gruppo 3, assieme all’Ungheria di Marco Rossi, all’Inghilterra e agli avversari di sempre della Germania. Un vero e proprio battesimo di fuoco per la Nazionale, che fa parte della Lega.

I quattro raggruppamenti della Serie A

Questi i 4 raggruppamenti della Serie A della Nations League:

Gruppo 1: Francia, Danimarca, Croazia, Austria.

Gruppo 2: Spagna, Portogallo, Svizzera, Repubblica Ceca.

Gruppo 3: Italia, Germania, Inghilterra, Ungheria.

Gruppo 4: Belgio, Olanda, Polonia, Galles.

Il ct Mancini: «Proveremo a vincere»

«Un bel girone, con Inghilterra, Germania e Ungheria, sarà sicuramente un gruppo divertente. Girone della morte? Sono solo partite di calcio, incontrare squadre così forti è parte dello spettacolo del calcio». Così Roberto Mancini commenta l’esito del sorteggio del Gruppo di Nations League, nel quale l’Italia è stata inserita con Inghilterra, Germania e Ungheria. «Contro l’Inghilterra è stata l’ultima finale dell’Europeo - aggiunge il ct degli azzurri - per cui saranno sicuramente due partite intense. Contro la Germania è un classico del calcio mondiale e per me da ct sarà la prima volta: ne sono felice. Infine, contro l’Ungheria sarà anche una sfida tra italiani, con il loro ct Marco Rossi hanno fatto molto bene all’ultimo Europeo. Proveremo a vincere. Vorremmo tornare a giocare la Final Four, com’è accaduto quest’anno, e provare a vincere il torneo».

© Riproduzione riservata