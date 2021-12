Calcio, il Palermo piace agli americani: Pallotta pronto a fare un’offerta

Boston chiama, Palermo risponde? Intanto, i contatti ci sono stati. Da un lato Dario Mirri, dall’altro un emissario di James Pallotta, proprietario della Roma dal 2011 al 2020, che da tempo sta sondando il terreno per tornare nel calcio italiano. E Palermo, per il businessman statunitense (con chiare origini italiane), rappresenta una delle opportunità valutate negli ultimi mesi. I contatti col massimo dirigente del club risalgono ai primi di ottobre, per quanto di fatto non si siano registrati sviluppi. È proprio alla luce delle ultime dichiarazioni del presidente rosanero, però, che resta da chiarire se si sia aperta o meno una trattativa.

Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Benedetto Giardina

