Catania-Palermo 2-0, gara finita in 10 contro 9: il derby minuto per minuto

95': PARTITA FINITA - CATANIA-PALERMO 2-0

93’ Silipo scivola al momento di concludere in porta

90': 5' di recupero

90’: fallo di frustrazione di Luperini su Provenzano e seconda espulsione per il Palermo

89’: Moro manca il gol del 3-0. A tu per tu con Pelagotti si fa respingere il tiro, arriva Zanchi che calcia su Marconi

88': Baldini manda in campo Albertini per Rosaia

84': CATANIA-GOL 2-0. Moro raccoglie palla in area rosanero, fa ammattire Crivello e Marconi e firma il raddoppio. Poi si toglie la maglia e viene ammonito

80' cartellino giallo per Monteagudo e Soleri per proteste

79': espulso Almici. Un raccattapalle trattiene il pallone, senza darlo all'esterno rosa, che strattona il ragazzo e si becca il rosso diretto. Poi Almici va ad abbracciare il raccattapalle, ma intanto la parità numerica è ristabilita

I rosa non incidono, nonostante la superiorità numerica

77': angolo di Pinto per Provenzano che non riesce ad intercettare la sfera

73': tiro forte ma centrale di Crivello bloccato da Stancampiano

70’: ancora un cambio per il Palermo: dentro Floriano per Valente. Baldini risponde con Zanchi per Biondi

69’: Luperini calcia sul portiere ma è in fuorigioco

66’: Catania in dieci. Nuovo fallo di Russini a centrocampo e cartellino giallo per il giocatore già ammonito 7' minuti prima

63’: doppio cambio per il Catania. Fuori Greco e dentro Provenzano e in campo anche Izco al posto di Maldonado

60’: De Rose mette al centro per Soleri, che in girata al volo calcia fuori

59’: fallo di Russini su De Rose e ammonizione per il calciatore del Catania

54’: doppio cambio per i rosanero. Fuori Dall’Oglio e dentro Almici e in campo Luperini al posto di Buttaro

53’: Silipo da posizione defilata calcia in porta con palla bloccata da Stancampiano

50’: fallo di Accardi su Russini e cartellino giallo per il difensore palermitano

Palermo che avanza leggermente il baricentro con Silipo in campo

46': si riparte. Un cambio per parte. Fuori Odjer e dentro Silipo per il Palermo, fuori Claiton e dentro Ercolani per il Catania

INTERVALLO

FINE PRIMO TEMPO

46': preciso diagonale di Russini con palla che sfiora il palo. È la terza occasione del raddoppio fallita dal Catania

45': 1' di recupero

44': fallo di Crivello ai danni di Moro e calcio di punizione per il Catania

41': il Catana di nuovo vicinissimo al raddoppio. Gran tiro di Biondi respinto da Pelagotti

38': Brunori conquista palla al limite dell'area e viene contrastato da Pinto. L'arbitro fischia il fallo a favore dei catanesi

34': occasione per il raddoppio del Catania con Russini lesto a girarsi in area ma il tiro non inquadra la porta

34': Maldondo prova a liberarsi di Dall'Oglio ma viene steso. L'arbitro lascia correre

33': Soleri scappa via a Claiton ma viene steso. Cartellino giallo per il capitano del Catania

Si riparte

Gioco fermo, uno spettatore della curva nord sta male, viene soccorso con la barella

24': CATANIA-GOL 1-0. Moro trasforma il penalty e porta in vantaggio il Catania: spiazzato nettamente Pelagotti

23': scintille in campo fra De Rose e Pinto, ammonito Pinto per proteste

22': Rigore per il Catania per fallo di Odjer su Biondi in area rosanero

20' cartellino giallo per De Rose per fallo su Russini

Partita giocata a gran ritmo da entrambe le squadre

15': Russini vola via verso la porta rosanero e viene fermato da Marconi

11': la conclusione di Brunori è respinta da Stancampiano ma il numero 9 rosanero è in fuorigioco

6': il Palermo si affaccia in area rossoazzurra. Palla sporca per Soleri che non riesce a girare in porta

5': cross dalla sinistra e colpo di testa di Calapai bloccato da Pelagotti

Avvio vivace dei rossazzurri con Palermo chiuso in difesa

2’: Monteagudo anticipato da Marconi prima di poter concludere in porta

1’: Moro subito insidioso in area rosanero fermato dalla difesa

Partita iniziata

Queste le formazioni ufficiali della gara Catania-Palermo, valevole per la 18ª giornata del campionato di serie C 2021-2022, in programma alle ore 14.30.

CATANIA: 12 Stancampiano, 3 Claiton (cap.), 4 Maldonado, 8 Rosaia, 10 Biondi, 15 Greco, 18 Monteagudo, 19 Pinto, 20 Russini, 24 Moro, 26 Calapai.

A disposizione: 1 Sala, 2 Pino, 5 Provenzano, 6 Ercolani, 7 Russotto, 13 Izco, 14 Piccolo, 16 Albertini, 21 Ropolo, 23 Cataldi, 25 Sipos, Zanchi.

Allenatore: Baldini.

PALERMO: 1 Pelagotti; 25 Buttaro, 6 Crivello, 15 Marconi; 4 Accardi, 11 Dall'Oglio, 20 De Rose (cap.), 19 Odjer, 30 Valente; 27 Soleri, Brunori.

A disposizione: 12 Massolo, 3 Giron, 79 Lancini, 33 Perrotta, 54 Peretti, 77 Doda, 29 Almici, 17 Luperini, 7 Floriano, 10 Silipo, 23 Fella.

Allenatore: Filippi.

