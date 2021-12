Champions League, Juventus e Inter agli ottavi: le possibili avversarie e il nuovo regolamento

Con l'ultima partita tra Atalanta e Villareal e la vittoria degli spagnoli si delinea la griglia delle 16 squadre che accedono agli ottavi di finale di Champions League. La nazione con più squadre di club che hanno ottenuto il passaggio del turno è l'Inghilterra con ben 4, poi la Spagna con 3, l'Italia, il Portogallo e la Francia con 2 a testa, la Germania, l'Austria e l'Olanda rispettivamente con una.

Le 16 squadre agli ottavi di Champions League

Le otto squadre che hanno raggiunto il primo posto del proprio raggruppamento saranno teste di serie nel sorteggio e non potranno scontrarsi tra di loro: Juventus, Manchester City, Liverpool, Ajax, Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester United e Lille. Le 8 squadre seconde qualificate, tra lq uqali alcune molto temibili al pari o superiori addirittura ad alcuni club di prima fascia, sono: Paris Saint Germain, Atletico Madrid, Sporting Lisbona, Inter, Benfica, Villareal, Salisburgo e Chelsea.

Champions League, il sorteggio

Il sorteggio per la fase finale di Champions League si terrà lunedì 13 dicembre alle ore 12 nella solita località svizzera di Nyon. Ci saranno due urne da otto squadre contenenti le prime e le seconde classificate nei gironi. Le prime saranno teste di serie e non potranno scontrarsi tra di loro. Altro paletto nel regolamento, quello che impedisce gli incontri tra squadre dello stesso Paese, che invece potranno incontrarsi a partire dai quarti di finale.

Champions, le date degli ottavi e il regolamento

Le squadre si affronteranno in partite di andata e ritorno: le gare d'andata sono fissate per il 15-16 e 22-23 febbraio, mentre quelle di ritorno per l'8-9 e 15-16 marzo. Da quest'anno non esiste più la regola del gol in trasferta: se le due sfide si sono concluse in parità e se il numero di gol segnato al termine dei 180 minuti risulta essere pari, si andrà ai supplementari indipendentemente dal numero di gol segnati fuori casa. Dopo i supplementari, se si sarà ancora in parità, ci saranno i calci di rigore.

Champions, le possibili avversarie delle italiane

La Juventus, che ha raggiunto al fotofinish il primato nel girone H ai danni del Chelsea, sicuramente non potrà affrontare l'Inter, perché squadra della stessa nazione, e anche il Chelsea, con cui si è giocata l'accesso agli ottavi. Le avversarie peggiori sarebbero Psg e Atletico Madrid ma anche le altre non sono da sottovalutare: Sporting Lisbona, Benfica, Villareal e Salisburgo. Essendosi qualificata come seconda l'Inter vedrà un sorteggio non facile. Le avversarie possibili saranno tutte le teste di serie ad eccezione della squadra affrontata nel girone, il Real Madrid. La squadra di Inzaghi potrebbe trovare il Manchester United, il Bayern Monaco, il Manchester City e il Liverpool o le temibili Lille e Ajax che fin qui hanno fatto benissimo nei rispettivi gironi.

