Champions League: dove vedere in tv le partite della sesta giornata di Inter, Milan, Juventus ed Atalanta

Torna la Champions League con le 4 squadre italiane impegnate, come di consueto, tra martedì e mercoledì. Nella sesta giornata dei gironi, le prime a giocare saranno Milan ed Inter. Mercoledì, invece, toccherà a Juventus ed Atalanta. La sesta giornata del calendario 2021/22 emetterà tutti i verdetti su quali saranno le squadre qualificate agli ottavi. I rossoneri di Pioli, primi in classifica in serie A, dovrebbero riuscire a vincere il confronto diretto con il Liverpool già qualificato e sperare in un pareggio tra Porto e Atletico Madrid. L'Atalanta sarà costretta a superare il Villarreal detentore dell'Europa League. Poco piú di una passerella, invece, per Juventus e Inter, già qualificate agli ottavi, impegnate rispettivamente in casa contro il Malmoe e al Bernabeu contro il Real Madrid.

Le partite delle italiane del martedì in tv

21:00 – Milan-Liverpool: Sky e Mediaset Infinity e Canale 5 (in chiaro)

21:00 – Real Madrid-Inter: Sky e Mediaset Infinity

Le partite delle italiane del mercoledì in tv

18:45 – Juventus-Malmoe: Sky e Mediaset Infinity

21:00 – Atalanta-Villarreal: Amazon Prime Video

Dove vedere tutte le altre partite del martedì

18:45 – PSG-Club Brugge: Sky e Mediaset Infinity

18:45 – Lipsia-Manchester City: Sky e Mediaset Infinity

21:00 – Porto-Atletico Madrid: Sky e Mediaset Infinity

21:00 – Borussia Dortmund-Besiktas: Sky e Mediaset Infinity

21:00 – Ajax-Sporting: Sky e Mediaset Infinity

21:00 – Shakhtar-Sheriff: Sky e Mediaset Infinity

Dove vedere tutte le altre partite del mercoledì

18:45 – Zenit-Chelsea: Sky e Mediaset Infinity

21:00 – Bayern Monaco-Barcellona: Sky e Mediaset Infinity

21:00 – Benfica-Dinamo Kiev: Sky e Mediaset Infinity

21:00 – Manchester United-Young Boys: Sky e Mediaset Infinity

21:00 – Salisburgo-Siviglia: Sky e Mediaset Infinity

21:00 – Wolfsburg-Lille: Sky e Mediaset Infinity

© Riproduzione riservata