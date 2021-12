Altra rimonta dell'Empoli, ribaltata l'Udinese

Altra grande rimonta dell’Empoli, che ribalta l’Udinese 3-1 e si prende la settima vittoria in campionato. Al Castellani decidono le reti di Stojanovic, Bajrami e Pinamonti nella ripresa, dopo l’iniziale vantaggio di Deulofeu nel primo tempo. La squadra di Andreazzoli sale a quota 23 in classifica, mentre i bianconeri, reduci dal buon pareggio con la Lazio, cadono per la sesta volta restando fermi a 16 punti.

Tanto equilibrio in un avvio di gara comunque frizzante e godibile. Zurkowski e Cutrone impegnano Silvestri in area bianconera, ma al 22’ sono i friulani che sbloccano il risultato dall’altra parte. Ottima ripartenza guidata da Success e Deulofeu, che triangolano alla perfezione con il nigeriano che offre allo spagnolo una palla d’oro da indirizzare in rete. La reazione dell’Empoli arriva solo ad inizia ripresa e in meno di un quarto d’ora i toscani ribaltano completamente la situazione: segna prima Stojanovic con un mancino dal limite dell’area, poi raddoppia Bajrami a porta vuota dopo un rimpallo favorevole scaturito da un contrasto tra Pinamonti e Nuytinck. Una manciata di minuti più tardi lo stesso Bajrami sfiora la doppietta (bravo Silvestri a salvare), poi al 74’ è Beto che va ad un passo dal pareggio sul fronte opposto, calciando addosso a Vicario da pochi passi. Gli azzurri si salvano e al 78’ la chiudono con il sesto gol in campionato di Pinamonti, che pesca l’angolino su assist di Bajrami firmando il 3-1, poco prima di scheggiare una traversa con un destro da fuori.

