Primo punto per Sheva, il Genoa ferma l'Udinese sullo 0-0

Udinese e Genoa impattano nel lunch match domenicale della 14ª giornata di Serie A. Alla Dacia Arena finisce a reti bianche al termine di un match equilibrato e frizzante, nonostante il punteggio finale di 0-0. Almeno un paio di occasioni importanti per parte, con un palo colpito da Beto proprio nel finale di gara. Un punto che serve a poco ad entrambe: la squadra di Gotti sale a 15 punti a +5 sulla zona retrocessione, occupata proprio dagli uomini di Shevchenko che arrivano in doppia cifra a quota 10. Per Sheva è il primo punto da quando è alla guida del Grfone.

Tantissimo equilibrio nella prima frazione di gioco, con i padroni di casa che si rendono pericolosi a ridosso della mezz’ora prima con il diagonale di Walace parato da Sirigu, poi con un tiro cross al volo di Deulofeu che attraversa l’area senza che nessun compagno riesca a deviarlo in rete. A ridosso dell’intervallo, però, la più grande palla gol ce l’hanno gli ospiti con Ekuban, che supera Samir con una giocata da applausi, ma spreca tutto davanti a Silvestri calciando a lato. Nella ripresa aumentano i ritmi ma resiste il grande equilibrio: al 69’ ci prova ancora Walace con un sassata dalla distanza respinta con i pugni da Sirigu, all’80’ invece Beto colpisce un palo con un tiro deviato da Cambiaso. Qualche istante più tardi, dall’altra parte, anche il Genoa ha una grande chance in ripartenza con Ghiglione, che calcia impegnando Silvestri in una parata bassa. Nel lungo recupero di 6 minuti viene annullato un gol ad Udogie per netto fuorigioco, che lascia strozzato in gola l’urlo di gioia bianconero

