Under21, l'Italia batte l'Irlanda: protagonista l'ex rosanero Lorenzo Lucca

L’Italia Under 21 conquista tre punti d’oro a Dublino sulla strada delle qualificazioni all’Europeo 2023, tenendo a tiro la Svezia che le aveva imposto il pari Monza e che resta avanti di un punto nel gruppo F ma ha una giocato una gara in più. Il 2-0 sull’Irlanda, quarto successo della squadra di Paolo Nicolato su cinque gare, porta la firma in gran parte dall’attaccante del Pisa Lorenzo Lucca, ex rosanero, che ha aperto le marcature sfruttando un errore della difesa di casa e nel finale ha servito l’assist a Cancellieri, da poco, entrato, per la rete della sicurezza arrivata al 90’.

La scarsa concretezza e la mancanza di cinismo sotto porta sono un cruccio per il tecnico veneto e anche a Dublino il gran volume di gioco creato dagli azzurrini non ha pari riscontro nelle marcature e fino alla fine il risultato rimane in bilico. Dopo il mezzo passo falso con la Svezia, l’Italia dà comunque chiari segni di crescita e già martedì prossimo, in amichevole con la Romania a Frosinone, Nicolato potrà continuare il suo lavoro di affinamento anche se la prossima gara ufficiale sarà a marzo.

Rispetto alla sfida con gli scandinavi, rientra Carnesecchi in porta, c’è l’esordio di Cambiaso e l’empolese Ricci sostituisce Tonali passato in nazionale maggiore. L’Italia impiega una decina di minuti per diventare padrona del campo: al 12’ una mezza rovesciata di Vignato finisce fuori di poco e al 15’ un sinistro di Ricci sorvola la traversa. Finalmente, al 30’, su cross di Rovella O’Brien manca i rinvio e Lucca da due passi supera Maher. Nella ripresa gli azzurri cercano di chiudere la partita ma ogni tentativo è frustrato e nel finale la gara si accende. Al 37’ Carnesecchi chiude lo specchio della porta su un tiro ravvicinato di Tierney, mentre Colombo si vede parare un tiro insidioso da Maher. La sofferenza ha termine al 90’, quando l’attaccante del Verona Cancellieri, lanciato con precisione da Lucca, chiude il conto.

