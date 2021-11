Tra Italia e Svizzera finisce in pari, errore dal dischetto di Jorginho

Italia-Svizzera è finita 1-1. Un clamoroso errore dal dischetto di Jorginho nega all’Italia il gol del vantaggio all’88mo. Il centrocampista tira un rigore abbastanza centrale e alto sopra la traversa. Il centrocampista del Chelsea aveva già sbagliato il rigore all’andata.

L’arbitro inglese Taylor aveva deciso il penalty dopo aver rivisto al Var la spinta di Garcia (poi ammonito) su Berardi.

Dopo il pareggio di oggi a Roma nella penultima gara delle qualificazioni ai Mondiali del 2022 contro la Svizzera (1-1 gol di Widmer e Di Lorenzo), la Nazionale di Roberto Mancini tornerà in campo lunedì 15 novembre alle 20.45, a Belfast. Gli azzurri affronteranno l’Irlanda del Nord nell’ultima, decisiva gara del gruppo C.

All’Olimpico di Eoma son andati in vantaggio gli elvetici con Widmer all12mo, poi il pari di Di Lorenzo al 36mo. Al 90' Jorginho ha sbagliato un calcio di rigore. Le due squadre restano al comando con 15 punti e si giocheranno il primo posto lunedì prossimo quando gli azzurri affronteranno in trasferta contro l’Irlanda del Nord e la Svizzera ospiterà la Bulgaria.

"Il primo tempo è stato un pò sofferto dopo il gol all’inizio, nel secondo abbiamo fatto bene ma ci è mancato solo il 2-1. Fiducioso per la qualificazione? Sempre", commenta di Roberto Mancini. Per gli azzurri sarà decisiva l’ultima partita contro l'Irlanda del Nord, da affrontare con due reti di vantaggio rispetto alla Svizzera. "Partiamo con un vantaggio non da poco, se facciamo tutti i gol che non abbiamo segnato stasera magari... - spiega il ct alla Rai - Jorginho? Lui è uno dei nostri rigoristi, era giusto tirarlo se lo sentiva".

