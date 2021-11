Poker della Juve contro lo Zenit, Atalanta-Manchester United 2-2

Juventus-Zenit San Pietroburgo 4-2 in una partita della quarta giornata del gruppo H di Champions League. Grazie a questo risultato i bianconeri si qualificano per gli ottavi di finale con due giornate di anticipo. Battuto nuovamente lo Zenit San Pietroburgo, stavolta all’Allianz Stadium per 4-2: decisiva la doppietta di Dybala e i gol di Chiesa e Morata, che cancellano lo sfortunato autogol di Bonucci e rendono vano il sigillo di Azmoun nel finale. Punteggio pieno per la squadra di Allegri, che in attesa di rilanciarsi in campionato, continua a far benissimo in Europa.

Atalanta-Manchester United 2-2 in un incontro del gruppo F di Champions League giocato a Bergamo. A segno Ilicic e Zapata per la Dea, mentre il Manchester risponde con una doppietta di Ronaldo, che agguanta il definitivo pari sul finire del secondo tempo.

Vittoria per Chelsea e Wolfsburg nelle gare d’esordio della 4a giornata di Champions League. La squadra di Tuchel, inserita nello stesso girone della Juventus (H), ha vinto di misura in casa del Malmoe con la rete segnata al 56' da Ziyech. I tedeschi, inseriti nel gruppo G, hanno superato in casa il Salisburgo per 2-1 conquistando il primo successo in Champions, con gli austriaci che rimangono comunque in testa al girone con 7 punti.

Bayern Monaco batte Benfica 5-2 in un incontro valido per la quarta giornata del gruppo E di Champions League. Grazie a questo risultato il Bayern si qualifica per gli

ottavi di finale con due giornate di anticipo.

Dinamo Kiev-Barcellona 0-1 in una partita valida per la quarta giornata del gruppo E di Champions League

Siviglia-Losc 1-2 in un incontro del gruppo G di Champions League giocato a Siviglia.

