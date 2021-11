Champions League: dove vedere in tv le partite della quarta giornata di Juve, Inter, Milan e Atalanta

Torna la Champions League e tra martedì 2 e mercoledì 3 novembre quattro italiane saranno impegnate nella quarta giornata. La Juventus ha già l'opportunità di qualificarsi agli ottavi, l’Atalanta cerca la rivincita contro il Manchester United. L’Inter va in Moldavia contro lo Sheriff, mentre il Milan ha l’ultima possibilità per rimettersi in corsa con verdetti che potrebbero già arrivare: al Meazza ospita il Porto e insegue la prima vittoria stagionale in Champions, ma se perde è fuori e rischia anche di farsi sfuggire il terzo posto, utile per l’Europa League.

Le partite delle italiane in tv del 2 novembre

Juventus-Zenit ore 21: Canale 5, Sky, Now tv e TimVision

La situazione del girone: Juventus 9, Chelsea 6, Zenit 3 Malmoe 0.

Atalanta-Manchester United ore 21: Sky, Now tv, Mediaset Infinity, TimVision

La situazione del girone: Manchester United 6, Atalanta e Villarreal 4, Young Boys 3

Le partite delle italiane in tv del 3 novembre

Milan-Porto ore 18.45: Amazon Prime

La situazione del girone: Liverpool 9, Atletico Madrid e Porto 4, Milan 0.

Sheriff-Inter ore 21: Sky, Now tv, Mediaset Infinity, TimVision

La situazione del girone: Sheriff e Real Madrid 6, Inter 4, Shakhtar 1.

Il programma delle altre partite: martedì 2 novembre

ore 18.45 Wolfsburg-Salisburgo (Sky, Mediaset Infinity e TimVision);

Malmoe-Chelsea (Sky, Mediaset Infinity e TimVision);

ore 21 Bayern Monaco-Benfica (Sky, Mediaset Infinity e TimVision);

Dinamo Kiev-Barcellona (Sky, Mediaset Infinity e TimVision);

Villarreal-Young Boys (Sky, Mediaset Infinity e TimVision);

Siviglia-Lille (Sky, Mediaset Infinity e TimVision).

Il programma delle altre partite: mercoledì 3 novembre

ore 18:45 Real Madrid-Shakhtar (Sky, Mediaset Infinity e TimVision);

ore 21 Manchester City-Bruges (Sky, Mediaset Infinity e TimVision);

Lipsia-Psg (Sky, Mediaset Infinity e TimVision);

Liverpool-Atletico Madrid (Sky, Mediaset Infinity e TimVision);

Borussia Dortmund-Ajax (Sky, Mediaset Infinity e TimVision);

Sporting-Besiktas (Sky, Mediaset Infinity e TimVision).

