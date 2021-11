Serie D, il Paternò si arrende al Gelbison: sconfitta per 2-0 in casa

Va alla Gelbison lo scontro di serie D con il Paternò. Finisce 2-0 per gli ospiti in casa dei siciliani. Il risultato del posticipo completa il turno del girone I.

Partono forte i padroni di casa: all’8’ testa di Mascari ma D’Agostino salva sulla linea, due minuti dopo ancora Mascari calcia a botta sicura, respinge il portiere. Al 17’ il Paternò trova il gol: testa di Mascari, palla sulla traversa, la sfera arriva a Cangemi, che a porta vuota segna. Ma l’arbitro annulla. Al 36’ ospiti in vantaggio: cross dalla destra di Oggiano per Khoris che di testa anticipa tutti, segnando il gol dell’ex. Nella ripresa il Paternò prova a reagire ma è il Gelbison al 28’ a raddoppiare con Gagliardi.

Le gare di domenica

Buon pari per il Città di Sant’Agata, che contro il Licata fa 1-1. La squadra di Giampà gioca una buona gara, sciupa qualcosa a cavallo dei due tempi, ma soffre tanto l’ultima mezz’ora con gli ospiti che al 95’ centrano anche una traversa. Reti di Minacori e Calafiore, migliori in campo.

Fanno 0-0 Trapani e Giarre (qui l'articolo). Identico risultato fra Rende e Troina. Un pareggio che, ai punti, sta stretto ai siciliani che hanno condotto l’incontro per una buona ora. Il punto consente al Troina di abbandonare lo zero dei punti in classifica ed ottenere il primo pareggio in questo campionato.

Surreale finale di gara al «Mazzola» di San Cataldo, con la Sancataldese che esce sconfitta per 2 a 1 nella sfida contro il Santa Maria Cilento. Negli ultimi minuti i verdeamaranto rimangono in 10 per il rosso a Rotulo e i giallorossi trovano il gol vittoria al penultimo minuto di recupero. In precedenza al 17’ pt gli ospiti erano andati in vantaggio: Oviszach toccato in area da Salvo, è rigore: dal dischetto Maggio calcia centrale, beffando La Cagnina. Nella ripresa assedio totale dei padroni di casa. La rete arriva solo all’84’: Balistreri messo giù in area da Coulibaly, anche stavolta è rigore: calcia lo stesso Balistreri, superando Grieco e portando la Sancataldese sull’1-1. Nel recupero il Santa Maria trova la rete con Tandara, che calcia solo solertto davanti a La Cagnina. Proteste vibranti dei padroni di casa per la posizione dell’attaccante.

L'FC Messina perde a Lamezia, 2-1 il risultato. Messinesi succubi e passivi nel primo tempo, più decisi e coraggiosi nella ripresa. Su pasticcio di Giannini, Bezzon sblocca la gara. Allo scadere inaspettato pari peloritano: Castaldo, su dormita di Gentile, fa 1-1. Di Maritato il gol vincente del Lamezia quasi allo scadere.

Acireale e Biancavilla pareggiano per 2-2 I gol: pt 44’ Panza; st 11’ Tumminelli, 18’ Russo, 19’ Manfré. È una mezza impresa del Biancavilla che sul neutro di Enna, causa indisponibilità dello stadio di Acireale, strappa il 2-2 ai granata di De Sanzo pur giocando in inferiorità numerica dal 10’ del primo tempo. Colpa di Pertosa costretto a fermare con le cattive Piccioni lanciato a tu per tu verso La Rosa.

Risultati

Acireale-Biancavilla 2-2

Cavese-San Luca 1-0

Cittanova-Castrovillari 2-0

Lamezia-FC Messina 2-1

Real Aversa-Portici 1-1

Rende-Troina 0-0

Sancataldese-S. Maria Cilento 1-2

S. Agata-Licata 1-1

Trapani-Giarre 0-0

Paternò-Gelbison 0-2

Classifica

Gelbison 23 punti; Cavese, Lamezia 19; Acireale, Aversa 18; Paternò 17; S. Maria, Portici, S. Agata 14; Cittanovese, S. Luca, Licata 12; Trapani 11; Rende 8; Castrovillari 6; Giarre, Fc Messina 5; Biancavilla 4, Sancataldese 3, Troina 1.

