Derby ligure alla Sampdoria, il Torino batte il Genoa e si risolleva

Vincono Sampdoria e Torino nei primi due anticipi della 9ª giornata di Serie A. La Samp piega lo Spezia per 2-1, il Toro batte il Genoa per 3-2.

Derby ligure alla Sampdoria

La Sampdoria ritrova i 3 punti nel derby ligure contro lo Spezia, centrando un successo fondamentale per la lotta nelle zone di bassa classifica. A Marassi finisce 2-1 grazie all’autogol di Gyasi e il sigillo di Candreva, che permettono ai doriani di sopravanzare gli avversari salendo a quota 9 punti, contro i 7 della squadra di Motta, a cui non basta il lampo di Verde all’ultimo secondo. L’equilibrio si rompe proprio allo scoccare del quarto d’ora, quando su una punizione di Candreva la sfortunata deviazione di Gyasi si trasforma in un autogol, beffando un immobile Provedel. I bianconeri provano subito a rispondere dall’altra parte, ma Audero non si lascia sorprendere dal mancino di Strelec, bloccando anche il tentativo di tacco di Gyasi a ridosso della mezz'ora. Al 32' invece è la Samp a sfiorare il raddoppio con Caputo, che nel cuore dell’area calcia su assist di Augello mettendo a lato di un soffio. 2-0 doriano che arriva comunque poco più tardi grazie al destro di Candreva, che non può sbagliare sul tocco morbido di Gabbiadini. Nella ripresa lo Spezia le prova tutte per riaprire il discorso, ma dalle parti di Audero non arrivano grandi pericoli, mentre al 74' è la squadra di D’Aversa a sfiorare il tris con la traversa colpita da Bereszynski. Nel finale i disperati assalti degli ospiti portano al gol di Verde proprio all’ultimo secondo disponibile, bellissimo ma inutile ai fini del risultato.

Il Toro fa male al Genoa

Il Torino torna a vincere dopo due sconfitte e due pareggi di fila, ritrovando il sorriso nel match casalingo con il Genoa. Nel primo anticipo allo stadio Olimpico finisce 3-2 con le reti di Sanabria, Pobega e Brekalo, vani invece i sigilli ospiti di Destro e Caicedo. La squadra di Juric sale così a quota 11 punti in classifica, mentre gli uomini di Ballardini restano in una situazione complicata in penultima posizione. I granata partono meglio a livello di carattere e di mordente, trovando al 14' il vantaggio firmato Sanabria, che si libera in area sul cross perfetto di Ansaldi e di testa segna il più classico dei gol dell’ex. Il paraguaiano, dopo la mezz'ora, si trasforma anche in uomo assist ed offre a Pobega una palla d’oro per il raddoppio del Toro: il centrocampista non sbaglia davanti a Sirugu e realizza il 2-0. Destro prova a scuotere i suoi dall’altra parte, spaventando Milinkovic con una spaccata volante su cross di Cambiaso, ma il portiere granata lo mura bene. Al 58' arriverebbe il tris della squadra di Juric con l’autogol di Vasquez su traversone di Linetty, ma un intervento del Var rende tutto vano. Il Genoa così resta in partita e al 70' la riapre con il solito Destro, che segna per la quarta gara di fila sfruttando un bellissimo assist del neo entrato Caicedo. Il Torino sembra poterla richiudere immediatamente con la rete di Brekalo, ma un guizzo di Caicedo permette al Grifone di restare in piedi fino all’ultimo. Nel finale Rovella cerca il jolly su punizione mancando di un niente il bersaglio grosso e facendo correre un grosso brivido ai granata, che al triplice fischio possono esultare.

