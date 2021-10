La Germania è la prima Nazionale a qualificarsi per i Mondiali

La Germania è diventata la prima squadra a guadagnarsi il biglietto per il Mondiale 2022 attraverso le qualificazioni, vincendo 4-0 in Macedonia del Nord. Finora solo il Qatar, come nazionale del Paese ospitante, aveva la certezza di partecipare al torneo in programma il prossimo autunno. Vicina al traguardo è anche l’Olanda, che ha sconfitto Gibilterra per 6-0.

Con sole due partite ancora da giocare, la nazionale tedesca ha otto punti di vantaggio sulla Romania, seconda nel girone J, e non può più essere raggiunta. Per la Germania è la 18/a partecipazione consecutiva dal 1954 alla fase finale di un Mondiale, ottenuta peraltro imponendosi in un girone poco competitivo, con sette vittorie consecutive incassate dopo la sorprendente sconfitta all’esordio proprio con i macedoni a Duisburg. A Skopje, a piegare la resistenza dei padroni di casa è stato Kai Havertz a inizio ripresa, poi una doppietta di Timo Werner ha chiuso la sfida prima del 4-0 siglato dal 18enne Jamal Musiala.

Nel gruppo G, quello dell’Olanda, a poter sperare ancora nella qualificazione diretta sono la Norvegia, che ha 17 punti, due meno degli Orange, e la Turchia (15). Entrambe hanno vinto, 2-0 sul Montenegro e 2-1 in Lettonia, ma il pareggio dello scorso turno nella sfida diretta a Istanbul rischia di essere stato decisivo per dare un vantaggio alla capolista. Nel gruppo E, il Galles si è imposto 1-0 a Tallin sull'Estonia e tiene ancora a tiro il Belgio, che non ha giocato per partecipare alle finali di Nations League ma resta primo con un vantaggio di cinque punti. Russia e Croazia si sono assicurate un piazzamento tra le prime due nel Gruppo H, ma il primo posto rimane aperto. I russi hanno battuto 2-1 la Slovenia, che ha mancato la rimonta dopo la rete dell’atalantino Ilicic, e mantengono due punti di vantaggio sulla Croazia, che solo grazie ad una punizione di Luka Modric è riuscita a pareggiare 2-2 in casa con la Slovacchia.

