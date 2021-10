La Juventus batte 1-0 il Torino e vince il derby della Mole. Dopo la vittoria in Champions League con il Chelsea, i bianconeri non si fermano e ottengono la terza vittoria consecutiva in campionato, che permette alla squadra di Allegri di avvicinarsi alla zona europea della classifica. Si interrompe, invece, la striscia positiva della squadra di Juric dopo due vittorie e due pareggi. Il gol: nel secondo tempo Locatelli al 41'.

