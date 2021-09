Atalanta arrembante: 2-2 in casa del Villareal

L’Atalanta conquista un punto in trasferta all’esordio stagionale in Champions League. Nella prima giornata del gruppo F la squadra di Gasperini pareggia 2-2 contro il Villarreal con le reti di Freuler e Gosens.

La formazione bergamasca è un’altra rispetto a quella vista in campionato contro la Fiorentina. Ma non è nemmeno la squadra dominante che travolse il Valencia nel febbraio del 2020. Stavolta in Spagna arriva un punto prezioso considerando il ko del Manchester United contro lo Young Boys.

Squalificato in Serie A, Gasperini ritrova de Roon. L’olandese offre più equilibrio e dinamismo in mezzo al campo all’Atalanta che dopo 6’ è già in vantaggio: Malinovskyi avvia l’azione, serve in area Zapata che controlla e scarica per il tiro vincente col destro di Freuler. L’Atalanta in avvio è arrembante, lontana parente della squadra spenta vista in campionato nelle prime tre giornate. Ma è poco precisa sotto porta: al 17’ Pessina guida un ribaltamento di fronte ma sbaglia tutto al momento della conclusione. Al 26’ è Zapata (in posizione dubbia) a sprecare un lancio in profondità di Malinovskyi. Al 35’ però serve l’intervento di Musso: sinistro velenoso di Gerard Moreno e grande risposta col piede dell’ex Udinese, che al 39’ non può nulla per evitare il pareggio. De Roon regala palla agli avversari, Pedraza crossa e pesca in area Trigueros, che da due passi mette in rete.

Stesso copione nella ripresa: l’Atalanta parte fortissimo e sfiora il gol prima con Malinovskyi (tiro dalla distanza deviato da Rulli) e poi con Zapata, che di testa scheggia la traversa da calcio d’angolo. Ma stavolta la rete del vantaggio è del Villarreal, al 73’, quando l’Atalanta subisce di nuovo gol da una palla in uscita: Freuler perde la sfera, Gerard Moreno libera Groeneveld, che batte Musso.

L’Atalanta reagisce coi cambi: dentro Ilicic e Miranchuk che, all’83’, confezionano la rete di Gosens, che da pochi passi firma il 2-2. Cambia la partita e anche la disposizione in campo: Coquelin si fa espellere per doppio giallo e regala un finale all’assalto per i bergamaschi. Ma oltre il 2-2 non si va e l’ultima chance è del Villarreal: colpo di testa di Moreno e miracolo di Musso. Un punto a testa all’Estadio de la Ceramica.

Villarreal-Atalanta 2-2

RETI: pt 6’ Freuler, 39’ Trigueros; 28’ Groeneveld, 38’ Gosens

VILLARREAL (4-3-3): Rulli 6; Foyth 6, Albiol 6, Pau Torres 6, Pedraza 6.5 (43’ st Gaspar sv); Parejo 6.5, Capoue 6 (16ì st Coquelin 4), Trigueros 7 (15’ st M. Gomez 6); G. Moreno 6, Dia 6 (16’ st Groeneveld 7), Pino 6.5 (28’ st A. Moreno 6). In panchina: Asenjo, Alcacer, Iborra, Estupinan, Pena, Mandi. Allenatore: Emery 6

ATALANTA (3-4-2-1): Musso 7.5; Toloi 6, Palomino 6, Djimsiti 6 (16’ st Demiral 6); Zappacosta 6, De Roon 5.5 (25’ st Koopmeiners 6.5), Freuler 6.5, Gosens 7; Malinovskyi 6.5 (26’ st Pasalic 6), Pessina 6 (34’ st Miranchuk 6); Zapata 6 (25’ st Ilicic 6.5). In panchina: Rossi, Sportiello, Maehle, Pezzella, Scalvini, Lovato, Piccoli. Allenatore: Gasperini 6

ARBITRO: Turpin (Fra) 6

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Al 39’ st Coquelin espulso per doppia ammonizione (entrambe per fallo di gioco). Ammoniti: De Roon, Capoue, G. Moreno, Pino. Angoli: 7-4. Recupero: 2’, 3’

© Riproduzione riservata