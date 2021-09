Anche la Roma a punteggio pieno: battuto 2-1 il Sassuolo

I giallorossi di Mourinho centrano la terza vittoria consecutiva e restano in vetta alla classifica, assieme al Napoli e al Milan, battendo all’Olimpico il Sassuolo per 2 a 1 in una partita molto sofferta, con grandi occasioni da entrambe le parti.

Il primo gol della Roma arriva al 37' del primo tempo ed è firmato Bryan Cristante, che sfrutta un pallone messo in area da Lorenzo Pellegrini e batte Consigli. Al 57'arriva il pareggio del Sassuolo, con Djuricic che fa gol su assist di Berardi. E al 91' la Roma torna in vantaggio con El Shaarawy. Al 92', poi, il Sassuolo tenta il miracolo e pareggia, ma è fuorigioco.

Roma-Sassuolo 2-1

RETI: pt 37’ Cristante; st 12’ Djuricic, 46’ El Shaarawy

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio 7; Karsdorp 6 (44’ st Reynolds sv), Mancini 6, Ibanez 6, Vina 5; Cristante 7, Veretout 6 (29’ st Carles Perez 6); Zaniolo 6 (29’ st Shomurodov 6.5), Pellegrini 7, Mkhitaryan 6.5 (24’ st El Shaarawy 7); Abraham 6. In panchina: Boer, Fuzato, Smalling, Villar, Calafiori, Borja Mayoral, Diawara, Darboe. Allenatore: Mourinho 7

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 6; Toljan 6, Chiriches 6, Ferrari 5, Rogerio 5.5; Frattesi 6 (38’ st Ayhan sv), Maxime Lopez 6; Berardi 6.5 (31’ st Defrel sv), Djuricic 7 (38’ st Traore sv), Boga 6.5 (44’ st Kyriakopoulos sv); Raspadori 6 (1’ st Scamacca 6.5). In panchina: Pegolo, Goldaniga, Magnanelli, Peluso, Muldur, Harroui, Matheus Henrique. Allenatore: Dionisi 6.5

ARBITRO: Sozza di Seregno 6

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Chiriches, Ibanez, Cristante. Angoli: 6-4 per il Sassuolo. Recupero: 2’ pt; 5’ st

