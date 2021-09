Premier League: Cristiano Ronaldo debutta e segna una doppietta con la maglia del Manchester United

Cristiano Ronaldo debutta e segna subito, una doppietta, con la maglia del Manchester United. Nei minuti di recupero del primo tempo il portoghese ha portato in vantaggio la sua squadra sfruttando un brutto errore del portiere del Newcastle, Freddie Woodman, che non è riuscito a trattenere un tiro tutt'altro che irresistibile di Greenwood.

Per Ronaldo, tornato allo United dodici anni dopo l’ultima presenza, si tratta del gol numero 119 con la maglia del club inglese. Dopo il momentaneo pareggio ospite di Manquillo all’11' della ripresa, ha riportato avanti i 'suoi' al 17'. In chiusura sono arrivati i gol di Bruno Fernandes al 35' e di Lingard al 47', per il 4-1 finale. Ronaldo è rimasto in campo per tutta la durata del match.

