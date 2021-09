Accusato di atti violenti contro la ex moglie, Jerome Boateng dovrà pagare multa da 1,8 milioni

Il calciatore del Lione Jerome Boateng è stato condannato da un tribunale di Monaco al pagamento di una multa di 1,8 milioni di euro per gli atti violenti che ha perpetrato nel 2018 contro la sua ex compagna, madre dei suoi due figli.

I magistrati lo hanno dichiarato colpevole. Rischiava fino a 5 anni di prigione. Nel processo la donna ha riferito che durante una vacanza ai Caraibi, Boateng, ex stella del Bayern Monaco e campione del mondo nel 2014, le ha morso la testa per poi trascinarla per terra prendendola dai capelli. «Mi mise anche il pollice nell’occhio premendo». Boateng ha sempre respinto tali accuse.

