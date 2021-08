L'Inter rimonta a Verona con Lautaro e la doppietta di Correa

L’Inter fa due su due in quest’avvio di campionato e, seppur con qualche fatica in più rispetto all’esordio, strappa tre punti pesanti al Bentegodi. Battuto il Verona in rimonta 1-3, griffato dagli argentini Correa e Lautaro, che ribaltano l’iniziale vantaggio di Ilic. Esordio da paura per il 'Tucu' che, subentrando dalla panchina al 74', firma subito la sua prima doppietta in maglia nerazzurra mandando i suoi in paradiso. Prima presenza e primo gol anche per il 'toro' Martinez: tutto a segno l’attacco interista in queste prime due partite.

I nerazzurri provano a fare la partita sin dall’inizio e al 12' costruiscono la prima palla gol con Lautaro Martinez, che raccoglie la sfera nel cuore dell’area e calcia trovando la buona respinta di Montipò. Passano però pochi istanti e dall’altra parte sono i veneti che la sbloccano improvvisamente: Handanovic sbaglia il passaggio per Brozovic, Ilic riconquista la sfera e con un tocco sotto morbido batte il portiere ospite per l’1-0.

Si complicano i piani della squadra di Inzaghi, che sembra innervosirsi e perdere un po' la bussola della gara, peccando di lucidità e di grandi idee di gioco. Gran parte del merito è degli uomini di Di Francesco, bravi a tenere sempre alta la pressione senza lasciare libertà di manovra agli avversari. Nel finale di primo tempo i gialloblù hanno un’ottima chance per il possibile raddoppio, ma Cancellieri calcia alle stelle dopo una sponda di Barak.

All’alba della ripresa l’Inter cambia subito marcia e trova l’immediato pareggio firmato da Lautaro, che tutto solo in area piccola incorna di testa l’1-1 sulla rimessa laterale di Perisic, prolungata da Hongla. Al 55' la situazione si ripete e per poco il 'torò non trova la doppietta personale, stavolta calciando a lato di mancino dopo la sponda di Dzeko, scaturita sempre da una rimessa lunga di Perisic. Passano un’altra manciata di minuti e l’attaccante dell’Inter è ancora protagonista nell’area veronese: Hongla sembra intervenire fallosamente sul piede destro di Lautaro, ma arbitro e Var non lo considerano fallo da rigore.

Il Verona non riesce a scuotersi, la squadra di Inzaghi invece continua a produrre tanto e all’83' ribalta tutto. La firma dell’1-2 è quella del 'Tucu' Correa, entrato da una decina di minuti e capace di bagnare il suo esordio in nerazzurro con un capolavoro di testa sul cross di Darmian. Non contento, l’attaccante ex Lazio, prima del triplice fischio segna anche la sua doppietta personale, chiudendo i conti sull'1-3 con un mancino chirurgico all’angolino.

© Riproduzione riservata