Il Psg rifiuta i 160 milioni del Real Madrid per Mbappé: "Via solo alle nostre condizioni"

"La nostra posizione è sempre stata quella di tenere Kylian Mbappè, di allungare il suo contratto, questo è sempre stato il nostro obiettivo e lo è ancora". Leonardo, direttore sportivo del Psg, fa il punto sulla situazione legata al futuro del centravanti francese dopo le voci delle ultime ore su una proposta ufficiale del Real Madrid.

"Abbiamo fatto due offerte importanti a Kylian. Vogliamo dimostrargli che è un giocatore importante, al centro del progetto, ma non al di sopra del progetto". Sull'interessamento del Real, Leonardo conferma l’offerta da 160 milioni per Mbappè: "Sembra una strategia per avere un no da parte nostra, per dimostrare di aver provato di tutto e aspettare un anno per averlo a parametro zero - ha commentato a 'Rmc Sport' -. Il Real Madrid si comporta così da due anni, non è corretto, anche perché ha contattato il giocatore. Per noi è inaccettabile, perché non è corretto. Questa è la prova stessa della strategia: arriva un’offerta a un anno dalla scadenza del contratto e a 7 giorni dalla fine del mercato. Vogliono il rifiuto per mostrare a Kylian che hanno provato di tutto e iniziare a negoziare per il prossimo anno".

Il dirigente dei parigini ha poi proseguito rivelando che il Psg ha già rispedito al mittente l’offerta dei blancos: "Abbiamo detto no verbalmente. Ma non tratteniamo nessuno. Se qualcuno vuole andarsene e le nostre condizioni sono soddisfatte, vedremo. L'offerta è considerata ben lontana da ciò che Kylian rappresenta oggi, riteniamo che la proposta non sia sufficiente". Mbappè rischia di diventare un’arma a doppio taglio per il club francese: "Mi sembra chiaro che voglia andarsene. Ma non possiamo, l'ultima settimana di mercato, cambiare i nostri piani. Se vuole andarsene, non lo tratterremo, ma alle nostre condizioni. Con Kylian abbiamo parlato molto, ci ha sempre detto le stesse cose. Ha sempre promesso che non lascerà il club a zero. Questo è sempre quello che ci ha detto".

La situazione è complicata, ma Leonardo continua a sperare in un rinnovo: "Il nostro obiettivo è di prolungargli il contratto e averlo con noi. Ma se un giocatore vuole andarsene, alle nostre condizioni, non lo tratterremo. Èuna cosa che vale per per Kylian e per tutti i giocatori. Sicuramente non lo lasceremo andare per meno di quello che abbiamo pagato al Monaco", il riferimento ai 180 milioni pagati nell’estate 2017. Infine, qualora dovesse partire Mbappè, il Psg avrebbe la necessità di sostituirlo, ma Leonardo non ci sta ancora pensando: "Al momento non sto preparando nulla sul mercato. Mbappè ha un anno di contratto e vogliamo prolungarlo. Non abbiamo mai pensato a un piano B. Abbiamo creato un’atmosfera molto positiva. Non permetteremo a nessuno di rovinarla".

© Riproduzione riservata