Primo gol di Lukaku nel Chelsea: i blues vincono 2-0 il derby con l'Arsenal

È il 15' del primo tempo: Lukalu appoggia in rete dopo avere avviato l'azione. Un gol storico, il primo con la maglia del Chelsea. Lukaku sblocca così il derby londinese con l'Arsenal. Il Chelsea alla fine vince per 2-0. Una secca vittoria quella dei campioni d’Europa sul campo della concittadina nel big match della seconda giornata di Premier League. Dopo quella dell'ex interista, al 35’ la rete del raddoppio, firmata da James. Squadra di Tuchel a punteggio pieno, formazione di Arteta ferma a 0.

Un rigore di Dele Alli al 9' permette invece al Tottenham (altra squadra londinese) di vincere sul campo del Wolverhampton per 1-0 e tenere il passo di Brighton, Liverpool e Chelsea, 6 punti in due giornate di Premier League. Negli Spurs si è rivisto Harry Kane: il capitano e bomber, in cima alla lista dei desideri di Pep Guardiola al Manchester City, è subentrato al 72' a Son. Dopo l’ottimo esordio in Premier, frena il Manchester United: 1-1 a Southampton, con Greenwood al 55' a rimediare all’autorete alla mezz'ora di Fred.

