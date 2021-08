Bologna-Salernitana, Mihajlovic punta in alto: le probabili formazioni

Sinisa Mihajlovic non accampa scuse e suona la carica, alla vigilia della prima di campionato con la Salernitana (Bologna-Salernitana, 22 agosto, ore 18.30), che coincide con il ritorno di patron Saputo a Bologna. Un Bologna chiamato a cancellare la figuraccia di Coppa Italia con la Ternana (ko casalingo per 5-4) e non solo.

«Riconquistare i tifosi»

«Dobbiamo riconquistare la stima e la fiducia dei tifosi dopo quello che è successo - dice Mihajlovic - vorremmo tornare indietro e rigiocare, ma non si può, dobbiamo guardare avanti e dimostrare il nostro potenziale. Ci siamo rafforzati, abbiamo preso un attaccante come Arnautovic, che può incidere molto, un difensore centrale, Bonifazi, e tenuto i migliori. Non abbiamo scuse, in questa stagione dobbiamo stare nella parte sinistra della classifica e arrivare il più vicino possibile al settimo posto».

Castori: «Serve attenzione e concentrazione»

Fabrizio Castori, allenatore della Salernitana, dice di essere «molto contento di affrontare un campionato di Serie A in una piazza così calorosa, in città si respira un’atmosfera bellissima. Sarà un campionato bellissimo ed avvincente da vivere fino in fondo». In vista della partita col Bologna, pone l’esigenza di giocare «con grande attenzione e concentrazione. La squadra deve avere organizzazione, i calciatori devono sapere quello che devono fare in campo». A salutare la squadra alla partenza in stazione ci saranno centinaia di tifosi e un migliaio saranno presenti domani a Bologna. Tra i 22 convocati per la trasferta di Bologna c’è anche l’attaccante Kristoffersen che nelle ultime sedute di allenamento ha lavorato a parte e in palestra, ma soprattutto l’ultimo arrivato Simy. Assenti il difensore Veseli e lo squalificato Di Tacchio, mentre ritorna Schiavone.

Probabili formazioni, arbitro, tv

BOLOGNA

(4-3-3)

28 Skorupski

29 De Silvestri, 17 Medel, 4 Bonifazi, 3 Hickey

8 Dominguez, 30 Schouten, 21 Soriano

7 Orsolini, 9 Arnautovic, 99 Barrow

A disposizione: 22 Bardi, 45 Sarr, 5 Soumaoro, 15 Mbaye, 24 Denswil, 16 Kingsley, 18 Baldursson, 32 Svanberg, 55 Vignato, 10 Sansone, 11 Skov Olsen, 20 Van Hooijdonk

Allenatore Mihajlovic

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Indisponibili: Dijks, Santander, Tomiyasu

SALERNITANA (3-5-2)

72 Belec

23 Gyomber, 6 Strandberg, 26 Bogdan

24 Kechrida, 22 Obi, 18 L. Coulibaly, 2 M. Coulibaly, 3 Ruggeri

9 Bonazzoli, 11 Djuric

A disposizione: 1 Fiorillo, 12 Russo, 4 Jaroszynski, 8 Schiavone, 13 Aya, 15 Iannone, 19 Kristoffersen, 21 Zortea, 25 Simy, 28 Capezzi

Allenatore Castori

Squalificati: Di Tacchio

Diffidati: nessuno

Indisponibili: Veseli

Arbitro: Rapuano di Rimini

Data: 22 agosto 2021

Orario di inizio: 18.30

Quote Snai: 1,63; 4,00; 5,25

Tv: Dazn e Sky. Streemin Sky Go e Now

© Riproduzione riservata