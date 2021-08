Supercoppa europea: stasera Chelsea - Villareal, è la prima partita trasmessa in Italia da Amazon

Prima importante finale della nuova stagione calcistica: si gioca la Supercoppa europea. Al Windsor Park di Belfast, alle 21, si sfidano Chelsea e Villarreal: da una parte i Blues campioni della Champions League, dall'altra il Submarino Amarillo che ha conquistato l'Europa League.

La partita rappresenta un evento anche per la trasmissione: sarà infatti la prima gara trasmessa in Italia da Amazon Prime Video, che manderà in streaming anche le 16 migliori partite del mercoledì di Champions League.

